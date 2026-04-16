Gran Maestro cubano sobre el régimen: "Están enfermos de poder, han sacrificado siempre al pueblo por sus intereses personales"

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El Gran Maestro Internacional de ajedrez Lázaro Bruzón lanzó una contundente crítica al régimen cubano en una entrevista en directo, afirmando que sus dirigentes están enfermos de poder, han sacrificado siempre al pueblo y que esa es "la raíz de todo" lo que padece el pueblo cubano.
"Ellos han sacrificado siempre totalmente al pueblo por encima de su, o sea, han puesto sus intereses personales", declaró Bruzón, quien salió de Cuba en 2018 y desde 2019 escribe abiertamente sobre política en redes sociales, donde recibe ataques de cuentas que identifica como trolls del régimen.
El ajedrecista, nueve veces campeón nacional y uno de los mejores de Latinoamérica en las últimas décadas, descartó que cualquier iniciativa proveniente del régimen pueda mejorar la situación del país.
"Me parece que nada que venga por ahí va a ayudar en el tema", señaló, y apuntó a dos posibles vías de cambio: una intervención exterior o un nuevo levantamiento popular masivo, "otro 11 de julio, pero multiplicado por muchas veces".
Bruzón también comentó la reciente entrevista de Miguel Díaz-Canel en el programa de NBC News Meet the Press —la primera de un gobernante cubano en ese espacio desde Fidel Castro en 1959—, en la que el mandatario declaró que "los revolucionarios no renuncian" y que está "dispuesto a dar su vida por la revolución".
El ajedrecista calificó esa intervención de "mediocre" y "desconectada de la realidad", en contraste con la situación que vive el pueblo cubano.
La entrevista se produce semanas después de las mayores protestas registradas en Cuba desde el 11 de julio de 2021, cuando cientos de personas salieron a las calles en Morón, Ciego de Ávila, el 13 de marzo con cacerolazos y consignas de "¡Libertad!" y "Patria y Vida", culminando en el incendio de la sede del Partido Comunista local.
El detonante fue el colapso de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que dejó al 68% de la isla con cortes de hasta veinte horas diarias. El régimen respondió con corte de internet y detenciones masivas: al menos 47 personas, incluyendo menores.
Bruzón reaccionó a esas protestas con "bastante expectativa", pero también con tristeza por la represión posterior, mencionando específicamente el caso de un menor de 16 años encarcelado.
El ajedrecista apoya además una intervención "quirúrgica" contra el alto mando cubano. "Si es la solución para terminar ese sufrimiento que llevan tantos cubanos día a día, yo sí la apoyo, claro. Quirúrgica, algo quirúrgico que sea con el menor costo posible y que termine con esas personas que están ahí aferradas al poder", afirmó.
Rechaza cualquier transición que incluya figuras del régimen actual y propone prohibir legalmente el Partido Comunista. "Hay que comenzar de cero y no puede estar respaldado nadie del alto mando, ni la familia Castro ni ninguno de esos cercanos", sostuvo.
Bruzón confía en la presión de la administración Trump y en el Secretario de Estado Marco Rubio —a quien ve como una "carta sentimental" por sus raíces cubanas— para forzar un cambio. "Nosotros fuimos parte de la mayor estafa de marketing de la historia. Nos vendieron un producto muy malo, pero demasiado bien lo vendieron", concluyó el ajedrecista, quien asegura que no regresará a Cuba hasta que el país sea libre.
Preguntas frecuentes sobre las críticas del Gran Maestro Lázaro Bruzón al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Lázaro Bruzón critica al régimen cubano?
Lázaro Bruzón critica al régimen cubano por considerarlo responsable del sacrificio del pueblo en favor de los intereses personales de sus dirigentes. Según Bruzón, el sistema implantado desde 1959 ha hundido al país en una crisis continua y ha demostrado ser inviable tanto económica como políticamente. Afirma que el régimen está "enfermo de poder" y que cualquier iniciativa desde el gobierno no mejorará la situación del país.
¿Qué soluciones propone Lázaro Bruzón para el cambio en Cuba?
Bruzón menciona dos posibles vías de cambio para Cuba: una intervención exterior o un levantamiento popular masivo. Propone una intervención "quirúrgica" contra el alto mando cubano para terminar con el sufrimiento del pueblo, con el menor costo posible. También rechaza cualquier transición que incluya figuras del régimen actual y propone comenzar de cero, prohibiendo legalmente el Partido Comunista y excluyendo a figuras del alto mando.
¿Cómo ha reaccionado Lázaro Bruzón a las recientes protestas en Cuba?
Bruzón ha reaccionado con "bastante expectativa" y tristeza por la represión posterior a las recientes protestas en Cuba. Se mostró esperanzado ante el despertar cívico, pero lamentó la represión violenta, incluyendo el encarcelamiento de menores. Considera que estas manifestaciones son un reflejo del malestar ciudadano ante la crisis económica y social que vive la isla.
¿Cuál es la postura de Lázaro Bruzón sobre el régimen socialista de Cuba?
Bruzón considera que el régimen socialista de Cuba es un sistema de poder totalitario que ha fracasado. Lo equipara con ideologías como el fascismo y el nazismo, y sostiene que el régimen ha llevado al país a una situación de crisis económica y social insostenible. Critica la Constitución cubana por consagrar el socialismo como irrevocable y limitar el cambio político.
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