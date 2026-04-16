Gran Maestro cubano sobre el régimen: "Están enfermos de poder, han sacrificado siempre al pueblo por sus intereses personales"

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El Gran Maestro Internacional de ajedrez Lázaro Bruzón lanzó una contundente crítica al régimen cubano en una entrevista en directo, afirmando que sus dirigentes están enfermos de poder, han sacrificado siempre al pueblo y que esa es "la raíz de todo" lo que padece el pueblo cubano.

"Ellos han sacrificado siempre totalmente al pueblo por encima de su, o sea, han puesto sus intereses personales", declaró Bruzón, quien salió de Cuba en 2018 y desde 2019 escribe abiertamente sobre política en redes sociales, donde recibe ataques de cuentas que identifica como trolls del régimen.

El ajedrecista, nueve veces campeón nacional y uno de los mejores de Latinoamérica en las últimas décadas, descartó que cualquier iniciativa proveniente del régimen pueda mejorar la situación del país.

"Me parece que nada que venga por ahí va a ayudar en el tema", señaló, y apuntó a dos posibles vías de cambio: una intervención exterior o un nuevo levantamiento popular masivo, "otro 11 de julio, pero multiplicado por muchas veces".

Bruzón también comentó la reciente entrevista de Miguel Díaz-Canel en el programa de NBC News Meet the Press —la primera de un gobernante cubano en ese espacio desde Fidel Castro en 1959—, en la que el mandatario declaró que "los revolucionarios no renuncian" y que está "dispuesto a dar su vida por la revolución".

El ajedrecista calificó esa intervención de "mediocre" y "desconectada de la realidad", en contraste con la situación que vive el pueblo cubano.

La entrevista se produce semanas después de las mayores protestas registradas en Cuba desde el 11 de julio de 2021, cuando cientos de personas salieron a las calles en Morón, Ciego de Ávila, el 13 de marzo con cacerolazos y consignas de "¡Libertad!" y "Patria y Vida", culminando en el incendio de la sede del Partido Comunista local.

El detonante fue el colapso de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que dejó al 68% de la isla con cortes de hasta veinte horas diarias. El régimen respondió con corte de internet y detenciones masivas: al menos 47 personas, incluyendo menores.

Bruzón reaccionó a esas protestas con "bastante expectativa", pero también con tristeza por la represión posterior, mencionando específicamente el caso de un menor de 16 años encarcelado.

El ajedrecista apoya además una intervención "quirúrgica" contra el alto mando cubano. "Si es la solución para terminar ese sufrimiento que llevan tantos cubanos día a día, yo sí la apoyo, claro. Quirúrgica, algo quirúrgico que sea con el menor costo posible y que termine con esas personas que están ahí aferradas al poder", afirmó.

Rechaza cualquier transición que incluya figuras del régimen actual y propone prohibir legalmente el Partido Comunista. "Hay que comenzar de cero y no puede estar respaldado nadie del alto mando, ni la familia Castro ni ninguno de esos cercanos", sostuvo.

Bruzón confía en la presión de la administración Trump y en el Secretario de Estado Marco Rubio —a quien ve como una "carta sentimental" por sus raíces cubanas— para forzar un cambio. "Nosotros fuimos parte de la mayor estafa de marketing de la historia. Nos vendieron un producto muy malo, pero demasiado bien lo vendieron", concluyó el ajedrecista, quien asegura que no regresará a Cuba hasta que el país sea libre.