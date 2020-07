Alcalde de Hialeah llama "niño malcriado" a Ron DeSantis por dejarlo fuera de una reunión de alcaldes de Miami-Dade

El alcalde de la ciudad de Hialeah, Carlos Hernández, ha dado a conocer que le negaron la entrada este martes a una mesa redonda que el gobernador Ron DeSantis ha celebrado con varios alcaldes para analizar la situación del coronavirus en el condado.

“Yo no tengo idea, tuviera que preguntarle a ellos. Aparentemente el gobernador nunca me ha llamado para nada. No sé si está bravo o no”, respondió Hernández a la pregunta de la periodista de Telemundo 51, Ana Cuervo, sobre las presuntas causas de que no hubiera sido invitado.

“De todas maneras esta es una situación bien seria, y cualquier problema que él tenga personal conmigo, pues vamos a hablarlo personalmente, pero cerrarle las puertas al alcalde de la ciudad de Hialeah es una falta de respeto y de nuevo lo que me enseña, es que es un niño malcriado, y ojalá que se lo digan a él en inglés, para que sepa que yo lo dije”, concluyó indignado el alcalde de la segunda ciudad más grande del condado de Miami-Dade.

El alcalde ha confirmado a diferentes medios locales que, aunque se personó en el lugar de la mesa redonda, un miembro del personal le dijo que era "solo por invitación", y que él "no estaba en la lista".

“La razón por la cual esta pandemia está tomando y destruyendo las vidas de nuestros residentes es porque nuestro gobernador actúa como un niño mimado. Su falta de liderazgo y falta de respeto hacia los demás fue evidente hoy. El gobernador DeSantis ha tratado a los residentes de Hialeah como ciudadanos de tercera clase al no permitirnos participar en una reunión tan importante”, dijo Hernández en un comunicado.

“No hay justificación para lo que ocurrió hoy, y menos aún por parte del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, que permitió que esto sucediera en su oficina. El complejo de inferioridad de estos dos funcionarios electos domina cualquier intento que puedan tener para salvar a su comunidad. Esta pandemia solo ha empeorado debido a su falta de competencia para manejarla”, añadió.

Hialeah figura, además, como la segunda ciudad más afectada del condado (solo por detrás de Miami), con 9.800 casos reportados desde el inicio de la pandemia, según datos del Departamento de Salud de Florida.

Más del 80 % de la población de la ciudad de Hialeah es de origen cubano, lo que la convierte en la mayor comunidad hispana de la Florida. Es además una de las ciudades más pobladas del estado, con más de 230 mil residentes.

Hernández ha criticado la respuesta de DeSantis a la pandemia en varias ocasiones en las última semanas.

El mes pasado, después que el gobernador mencionara a Hialeah como ciudad con un alto número de casos positivos del virus, Hernández le respondió que la ciudad “no había recibido ninguna ayuda”.

“He estado diciendo desde el principio, hay muchas personas que tienen el coronavirus que no conocemos, y deseo que el gobernador, desde el primer momento, haya venido a Hialeah y nos ayude más. Porque, para ser sincero, no ha hecho mucho por la ciudad de Hialeah”, dijo el alcalde Carlos Hernández en declaraciones telefónicas a Local 10, a mediados de junio.

La prohibición de entrar este martes a la mesa redonda se produce, además, después de que Hernández fuera crítico nuevamente la semana pasada por la gestión de DeSantis, al que acusó de falta de comunicación con los funcionarios locales.

Este martes el Departamento de Salud de la Florida reportó 9.194 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el acumulado de pacientes diagnosticados a 291.629.

El condado de Miami-Dade es considerado el epicentro de la pandemia, con 34.334 positivos.