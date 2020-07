Gobierno cubano subirá un 42 por ciento alquileres a entidades y residentes extranjeros

El gobierno cubano aplicará, en agosto, un incremento del 42 por ciento en los precios de alquileres a empresas y residentes extranjeros, dijo este miércoles a CiberCuba una directiva de la agencia inmobiliaria de Inmobiliaria PALCO, que pidió no ser identificada.

La subida de precios de los alquileres en área dólar está prevista desde enero, cuando el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) emitió su Resolución 35, que entrará en vigor el mes que viene, aseguró la funcionaria de Inmobiliaria Palco, que empezó a comunicar este miércoles los nuevos alquileres a los afectados.

En el caso de oficinas, subieron la tarifa de 7 a 10 CUC por metro cuadrado, que hará pagar a un inquilino mil 800 CUC mensuales, en vez de los mil 200 que ha venido pagando hasta julio, estimó la funcionaria.

Hace dos meses, la mayoría de empresas extranjeras pidió "una rebaja temporal" de alquileres, debido a la paralización de sus actividades por el coronavirus y, teniendo en cuenta "las deudas que por impagos de Cuba venían soportando".

El gobierno de Cuba mantuvo congelada la aplicación de las nuevas tarifas de alquileres y concedió reducción de jornadas por tres meses a las empresas extranjeras; plazo que ha sido ampliado un mes mas, pero en agosto "no sabemos lo que pasará en cuanto a nuestros empleados, aunque ya sabemos que tendremos que pagar más por el alquiler o cerrar", dijo un empresario español que, esta mañana recibió la comunicación de Palco Inmobiliaria.

En lugar de "rebajarnos la renta lo que harán es incrementarla, porque -según explican desde PALCO- asi dan cumplimiento a las previsiones de los Lineamientos (económicos) hasta 2030, comentó.

"Aumentarnos los precios de los alquileres nos afecta aún más porque estamos paralizados por la pandemia y venimos soportando impagos de empresas y ministerios cubanos, que se acumulan y provocan un default en nuestras cuentas de resultados, pero como no debe haber agua en el pozo pretenden recaudar a nuestra costa", apuntó.

Un pequeño empresario cubano que alquiló y pagó la reparación de una casa a PALCO para poner una cafetería, en Miramar, calificó la subida alquileres como "un chiste muy malo de esta gente" (gobierno).

"Ya me han avisado que si no reabro en la fase dos, me cierran el contrato de alquiler; pero cómo voy a reabrir si los pizzeros que venden pizzas a diez pesos cubanos no pueden comprar harina; cómo me voy a abastecer, de las tiendas esas en dólares que abrirán en los próximos días", agregó.

La Resolución 35 (enero 2020) del Ministerio de Finanzas y Precios estableció una tarifa mínima de 125 pesos cubanos o cinco CUC por metro cuadrado para viviendas alquiladas a extranjeros y cubanos con ingresos en dólares.

A partir de agosto, las nuevas tarifas mínimas mensuales por metro cuadrado para oficinas serán de 250 pesos cubanos o diez CUC, en inmuebles para ser usados como oficinas, almacenes o locales comerciales y 125 pesos cubanos o cinco CUC para inmuebles que acojan embajadas y consulados, escuelas internacionales, agencias de prensa y ONGs.

En ambos casos están exceptuadas las áreas exteriores como superficie a tener en cuenta a la hora de calcular el alquiler y las personas naturales cubanas residentes en Cuba no tendrán que asumir el incremento de renta, gracia que beneficia a las llamadas empresas fantasmas y ONGs al servicio del gobierno cubano.

Pero, en su apartado Quinto la resolución del MFP fija otro incremento adicional al precio del alquiler, teniendo en cuenta si el inmueble comparte zonas comunes con otros inquilinos y si tiene o no piscina y segmenta la subida por tramos de parcela de 500, 1.000 y a partir de mil un metros cuadrados, sin establecer un tope en la extensión de las zonas comunes.

En el caso de edificios con diferentes vecinos, los inquilinos deben pagar a PALCO, como mínimo, otro diez por ciento para gastos de mantenimiento; pero en aquellos casos que asuman la reparación del inmueble a alquilar, podrán deducirse una parte del dinero invertido, mediante una rebaja temporal del alquiler, que deberá negociar previamente con la inmobiliaria.

En mayo, empresas extranjeras solicitaron a Palco y a la agencia empleadora ACOREC una rebaja de los precios de alquiler de los inmuebles arrendados y de sus contratos de suministro de fuerza de trabajo, respectivamente, según fuentes próximas a la Asociación de Empresarios Españoles (AEEC) en Cuba

Entonces, una fuente de Palco corroboró la versión de los empresarios españoles afincados en Cuba y apuntó que "antes, ya habían solicitado lo mismo, empresas turísticas, agencias de viajes y aerolíneas extranjeras".

Al menos, este miércoles Inmobilaria Palco "ha comenzado a responder a sus clientes, aunque no en el sentido que esperábamos"; lamentó el empresario español.