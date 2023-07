Yotuel al líder del Partido Popular: Meliá cuenta con 32 hoteles en Cuba

El cantante cubano Yotuel Romero, uno de los intérpretes del emblemático tema Patria y Vida, se dirigió al líder del Partido Popular español (PP), Alberto Núñez Feijóo, para recordarle que los intereses económicos de grandes empresas españolas son cómplices de la dictadura y obstaculizan la transición a la democracia en Cuba.

"España debe apoyar de un modo firme la defensa de los derechos humanos y la transición a la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua”, afirmó el PP en su recientemente divulgado programa electoral.

Captura de pantalla Facebook / Yotuel

El documento señala que España debe seguir impulsando el sistema de Cumbres Iberoamericanas como principal mecanismo de cooperación política, económica y social, y aboga por que desempeñe un papel más activo para afrontar los retos de la región.

"La libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos están en la base de la comunidad Iberoamericana de Naciones. Defenderemos estos valores en la región y daremos un firme apoyo a las fuerzas democráticas, especialmente, en estos momentos, en Venezuela, Cuba y Nicaragua", detalla.

El Partido Popular, de derechas, es la principal fuerza opositora política en España que se enfrenta al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo líder, el presidente Pedro Sánchez convocó a elecciones generales para el 23 de julio, luego del batacazo sufrido por las agrupaciones de izquierda en las recientes elecciones municipales y autonómicas.

La publicación en redes sociales de Yotuel -llamando la atención sobre el papel que juegan las multinacionales y operadores turísticos españoles en el entramado financiero de la dictadura-, forma parte del reclamo de la sociedad civil cubana, que lleva tiempo alertando del pilar que estas representan para el sostenimiento del régimen totalitario cubano y el afianzamiento en el poder de su cúpula rectora.

Anteriores llamamientos

En ese sentido se expresó días atrás el artista plástico cubano Hamlet Lavastida, miembro del Movimiento San Isidro (MSI) represaliado por la Seguridad del Estado en Cuba. Entrevistado por el diario español El País, el activista subrayó que “la política exterior española tiene mucho cuidado con los intereses empresariales que hay en Cuba”.

En julio del pasado año, las organizaciones Cubanos por la Democracia (C4D) y Democrazia e Libertà (ODV) denunciaron ante el Senado de Italia la complicidad de gobiernos y empresas españolas y francesa con la dictadura castrista; financiando su supervivencia, pese al paupérrimo historial de respeto a los derechos humanos, evidenciado en la represión, juicios y condenas contra manifestantes del 11J.

El abogado cubano Julio Rodríguez pidió al Senado italiano, que promoviera la aplicación de la Ley Magnitsky a los responsables de las violaciones de los derechos humanos en Cuba; en especial a miembros de las cúpulas militar, judicial y política del régimen.

Las empresas Meliá Hotels International SA y Grupo Iberostar (España) y Bouygues Bâtiment International (Francia) "financian la supervivencia" del castrismo, aseguró el jurista de C4D, una organización española, sin ánimo de lucro, compuesta por abogados y periodistas que trabaja para denunciar y perseguir los abusos de los derechos humanos en Cuba y la financiación europea a la que, por diferentes vías, accede el régimen cubano.

Meses antes, en marzo, un grupo de exiliados cubanos se manifestó frente al Hotel Meliá de Nueva York para exigir la liberación de los presos políticos del régimen cubano y denunciar la complicidad de la cadena española con la dictadura militar de partido único cuya cúpula controla el turismo y la mayor parte de la economía cubana que genera divisas.

“No acusamos a Meliá Hotels International de reprimir al pueblo cubano ni de encarcelar a cientos de sus ciudadanos incluidos mujeres, niños y personas en delicado estado de salud. Sí acusamos a Meliá en cambio de ser cómplice de los represores y carceleros del pueblo cubano”, expresaron en una carta abierta los activistas agrupados en “Cubanos libres por el mundo”.

Dirigida a los propietarios de la cadena, la misiva apela a la responsabilidad social corporativa y la ética de una compañía que supuestamente acepta los estándares europeos de contratación en terceros países.

“Como representantes de una compañía que ha prosperado en una sociedad democrática —basada en el derecho elemental de sus ciudadanos de expresarse libremente— debería repugnarle la sola idea de hacer negocios en países que les nieguen tal derecho a sus propios ciudadanos”, le reprocharon a Meliá, que lleva más de 30 años haciendo negocios con una dictadura que prohíbe la libertad de expresión a sus ciudadanos.

“A partir de ahora lanzaremos una campaña de protestas contra su empresa que no cesará hasta ver libres a todos los prisioneros de conciencia en la isla”, añadieron los activistas en su carta abierta a la compañía hotelera española.

Por las mismas fechas, un grupo de activistas cubanos se manifestó junto al destacado líder opositor cubano Guillermo “Coco” Fariñas -ex prisionero de la ‘Primavera Negra’- frente al Hotel Meliá Orlando, en Florida, para denunciar la complicidad de la cadena hotelera con el régimen de La Habana.

Llamando al boicot en caso de que no escuchen el reclamo del pueblo cubano, los activistas advirtieron a Meliá de las consecuencias de seguir lucrando en medio del sufrimiento de los ciudadanos, sometidos a una dictadura militar de partido único que, a través de GAESA, es socia de la hotelera española en Cuba.

Anterior a ello, la asociación C4D y el Consejo Cubano-Europeo exigieron al grupo hotelero que suspenda “cualquier nueva inversión o actividad en conjunto con entidades” pertenecientes a los militares cubanos, responsables de la represión que sufren los cubanos que desafían al régimen.

En una carta dirigida a Meliá Hotels International S.A., dichas organizaciones de la sociedad civil cubana y europea condenaron los negocios del grupo hotelero en Cuba “por violar los derechos humanos, civiles y políticos de los empleados cubanos y financiar a la dictadura cubana”.

Alberto Núñez Feijóo y la dictadura cubana

En mayo de 2016, Feijóo viajó a Cuba en calidad de presidente de la Xunta de Galicia, donde fue recibido por el dictador Raúl Castro. En su encuentro, el líder gallego se mostró favorable a fortalecer las relaciones económicas entre la isla y esa comunidad autónoma española.

Durante el encuentro de hora y media, Castro y Feijóo conversaron sobre la posibilidad de concretar colaboraciones en las áreas agroalimentaria, biotecnológica, energética, tecnológica, el transporte y el turismo, dijo el presidente gallego a la prensa.

"El presidente (Castro) me transmitió que tenía mucho interés de hacer muchas cosas con Galicia. Literalmente me ha dicho: 'dado que iniciamos una nueva etapa con España, las cosas que hagamos con España, me gustaría hacerlas con Galicia", señaló Feijóo.

En una anterior visita, en diciembre de 2013, el ahora líder del PP también se entrevistó con el menor de los Castro y le puso de ejemplo la Transición española de la dictadura de Franco a la democracia.

"El riesgo no está en los cambios sino en el inmovilismo", le dijo Feijóo a Raúl en su entrevista, al tiempo que le prometió el acompañamiento de España en un hipotético proceso de apertura de la isla para lograr mayores cuotas de bienestar para sus compatriotas.