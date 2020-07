Jada Pinkett Smith admite que fue infiel a Will Smith con un amigo de su hijo

Jada Pinkett Smith admitió públicamente que fue infiel a Will Smith con el cantante y amigo de su hijo August Alsina, con quien tuvo un romance hace cuatro años.

Esta confesión la hizo en el último episodio de su programa Red Table Talk, que se emite en Facebook, y en el que tuvo como invitado a su marido, con quien charló sobre el bache que atravesaron en su relación hace cuatro años y como en plena crisis matrimonial, ella tuvo una relación con el amigo de su hijo Jaden.

La actriz relató que en aquel momento August Alsina, quien tenía 23 años entonces, estaba pasando por una situación delicada por su estado de salud. "Estaba realmente enfermo y todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarlo con su salud mental", recordó. "¿Y después que hiciste, Jada?", le preguntó directamente el actor de Hollywood.

Alentada por su marido, Jada prosiguió con su historia. "A medida que pasaba el tiempo, me metí en un tipo diferente de enredo con August", apuntó antes de explicar que con "enredo" se refería a que tuvo una relación con el joven.

"Fue una relación en la que me di cuenta de que nunca se puede encontrar la felicidad fuera de uno mismo", reconoció.

La charla entre el matrimonio transcurrió entre risas e incluso Will Smith le quitó hierro al asunto diciendo que para él "eso fue hace años". Además, ambos coincidieron en que en ese momento su relación estaba a punto de romperse, incluso la daban por acabada.

Jada y Will Smith han decidido hablar públicamente sobre la infidelidad de la actriz después de que August Alsina revelase unas semanas atrás que había tenido una relación con Jada y que sucedió con el consentimiento de Smith.

"Me senté con Will y tuve una conversación en relación a la transición de su matrimonio a una relación abierta.... él me dio su bendición", aseguró Austust en una entrevista con Angela Yee en el programa Breakfast Club.

"Me entregué totalmente a esa relación durante años, y realmente siento mucho amor por ella. Me entregué por completo, hasta el punto de que podría morirme ahora y estar tranquilo porque he sentido ese amor de verdad por alguien", afirmó el rapero de 27 años.

La emisión de este episodio del programa protagonizado por el admirado matrimonio de Hollywood marcó un récord histórico en visitas de Facebook al llegar a los 15 millones de espectadores en 24 horas.

"Hemos llegado a ese nuevo lugar de amor incondicional", concluyó Jada al final del programa, dejando claro que ahora mismo su relación se encuentra más sólida que nunca.

