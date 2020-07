"Legends Never Die": Juice WRLD, el rey de Spotify en Estados Unidos con su álbum póstumo

Una semana atrás veía la luz el álbum póstumo de Juice WRLD, el talentoso rapero que falleció en diciembre del año pasado tan solo unos días después de cumplir 21 años. Pero antes de morir dejó grabadas algunas canciones, de las cuales 21 han sido recopiladas para este trabajo discográfico titulado Legends Never Die ('Las leyendas nunca mueren', en español).

La vida artística de Juice WRLD estaba encaminada al estrellato. Sin embargo, su prematura muerte impidió que viera con sus ojos la gran acogida de su trabajo por parte de los amantes de este género, así como las críticas positivas por parte de la prensa especializada y los números que está logrado.

Su éxito es indiscutible y la muestra de ello son los datos de Spotify USA. En su lista TOP 50 de Estados Unidos se encuentran 17 de las 21 canciones que componen el álbum. De las cuales, Come & Go, en la que colabora con Marshmello, se coloca como la preferida dentro de las fronteras estadounidenses siendo el número 1 de la recopilación.

Con el reconocido productor colabora también en Hate The Other Side. Además, el trabajo también cuenta con la participación de otros artistas como Halsey, Trippie Redd, Polo G y The Kid Laroi.

Jarad Higgins -nombre real de Juice WRLD- estaba considerado uno de los jóvenes con más futuro dentro del rap estadounidense. En 2019 recibió el premio a 'Mejor Nuevo Artista' en los Billboard Music Awards. Apareció en la canción Godzilla de Eminen y colaboró con nombres muy importantes de la música como Future.

Su mayor éxito hasta su muerte fue Lucid Dreams, que alcanzó el número 2 de la lista Billboard Top 100 en octubre de 2018 y que a día de hoy se encuentra en la lista de Spotify que mide la popularidad musical de Estados Unidos.

A pesar de que Juice WRLD ya no está, su legado y música están más vivos que nunca gracias a este trabajo discográfico que lo ha consolidado como una leyenda del rap.

