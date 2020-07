Descemer Bueno se une a Jacob Forever y El Micha para lanzar el remix de "No debí dejarte sola"

Después del gran éxito y buena acogida por parte de sus fans que ha tenido su último sencillo No debí dejarte sola, el cantautor cubano Descemer Bueno ha anunciado a través de sus redes sociales el lanzamiento de una nueva versión de la canción.

Lo hizo a través de una publicación que subió a su cuenta de Instagram, en la que se podía escuchar un pequeño fragmento del tema y apreciar la portada que acompañará al mismo.

Tal y como se puede apreciar en el audio del post, al remix No debí dejarte sola se le añadieron dos nuevas voces muy populares dentro de la farándula cubana. El artista contó con la participación de los cantantes urbanos de la isla Jacob Forever (Yosdany Jacob Carmenates) y El Micha (Michael Sierra Miranda) para dar vida a lo que será la nueva entrega del sencillo que dentro de muy poco estará disponible en todas las plataformas digitales.

"Coming soon. No debí dejarte sola junto a Jacob Forever y El Micha. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan el estreno", expresó Descemer sin precisar la fecha de salida.

El Micha se han vuelto un artista habitual en los proyectos musicales de Descemer Bueno. Recordemos que el reguetonero formó parte de la versión original del tema Nos fuimos lejos al lado del cantautor cubano y la estrella española Enrique Iglesias.

También participó en la canción La Moto con la cantante española La Dama y Descemer Bueno; y en Mátame, en sus dos versiones, cada una llevadas a cabo por las también intérpretes españolas Melody y Rosario Flores.

Aunque con menos participación, Jacob Forever tampoco se queda atrás en cuanto a vínculo profesional con Descemer Bueno, pues apareció en el remix del sencillo Súbeme la radio con Enrique Iglesias y el propio cantautor.

Asimismo, a El Inmortal y a Descemer Bueno les une además el arte de la composición, pues hace unos meses atrás dieron a conocer que estaban escribiendo una canción juntos.

No debí dejarte sola, por su parte, fue estrenada el pasado 5 de junio en el canal de YouTube del artista cubano de la mano de un videoclip que estuvo a cargo de la directora Sisi Gómez. Hasta la fecha, el material audiovisual cuenta con más de 10 millones de reproducciones.

