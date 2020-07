Madonna demuestra su flexibilidad con una sugerente postura con su novio de 25 años

La famosa cantante estadounidense Madonna ha demostrado la gran flexibilidad que posee a sus 61 años tras compartir una fotografía en su Instagram en la que aparece realizando una sugerente pose junto a su novio, Ahlamalik Williams.

En la instantánea se le ve la artista, quien hace unos días revolucionó las redes tras aparecer posando en topless, sosteniéndose sobre sus cuatro extremidades mientras el joven bailarín de 25 años la agarra por la parte de atrás de sus caderas.

Sin embargo, aunque de primeras puede asociarse a algún coqueteo entre pareja, la verdad es que la imagen no se trata de ninguna escena íntima, sino de todo lo contrario.

Después de la lesión en la rodilla que sufrió hace una semanas, La Reina del Pop ha estado realizando ejercicios de rehabilitación, siendo ésta es una de las prácticas que requiere el proceso. De ahí que Ahlamalik Williams se haya convertido en su mejor compañía para superar esta etapa y que le ayude a que no pierda el equilibrio durante las rutinas de recuperación.

No obstante, pese a la difícil etapa que está viviendo por su dolencia, la intérprete de La isla bonita no escatimó en sacar a relucir su lado más pícaro al compartir el post, pues junto a él escribió: "La rehabilitación no tiene que ser aburrida", seguido de la etiqueta al Instagram de su novio.

La relación de Madonna y Ahlamalik Williams, quien forma parte del cuerpo de baile de la artista, se dio a conocer en diciembre de 2019 cuando salieron a la luz unas fotografías en las que ambos aparecían muy acaramelados en un balcón de un hotel de Miami, Florida.

Desde entonces, las muestras de cariño por parte de La Reina del Pop hacia su pareja no han cesado de aparecer en las redes sociales y a cada rato le dedica una publicación.

A principios de febrero los novios celebraron con una gran fiesta que tuvo lugar en Londres que Madonna lograse posicionar en el número uno de la lista Dance uno de sus últimas canciones. La cantante subió a su Instagram varias fotos de la noche en las que derrochaba complicidad y amor con el bailarín.

Días después, con motivo a San Valentín, Madonna compartió otras instantáneas de Ahlamalik Williams y en esta ocasión añadió un tierno: "Te amo".

