El emotivo mensaje de Paulito FG sobre la muerte de El Dany: "Las personas así deberían vivir muchísimo más"

El cantante cubano Paulito FG es otro de los que se han sumado a dar su sentido pésame ante la repentina muerte del reguetonero El Dany, en la madrugada de este sábado.

"Lamentablemente he recibido la noticia de su deceso. Quiero dejar constancia de mis condolencia a la familia, a Yomil, a todos los amigos que están apoyando en este momento. Lamentablemente yo no puedo estar, esta distancia me lo impide", dijo Paulito FG a través de un video en su cuenta oficial de Instagram.

"Es una lamentable pérdida, creo que pocos como él, dentro de ese movimiento, tenían el enfoque, la disciplina, la conducta, la proyección, una proyección ética, respetuosa, de cariño hacia la gente", sostuvo.

En el emotivo video, Paulito dijo que El Dany siempre mostraba "un gran respeto a los de la música popular, a los que veníamos delante, siempre con una alta estima, con una gran consideración. Creo que el respeto que ofreces a los demás es el respeto que te ganas para ti mismo. Por eso en estos momentos quiero manifestar mis respetos hacia él".

"Siempre que se acercó a mí, nos veíamos poco pero siempre con una gran empatía, con un gran cariño", agregó.

También dijo que "ser bueno padre, buen hijo, buen amigo, son virtudes de los hombres que realmente tienen un alto valor".

"Lamentablemente somos más susceptibles a perder personas buenas que malas. Creo que todas las vidas son valiosas, pero las personas así deberían vivir muchísimo más para poderle aportar a todos los demás todas esas cosas positivas", agregó.

"Te nos vas hermano. Estamos contigo. Estuviste poco pero dejaste una huella emotiva y una gran imagen. Bendiciones a su familia, a Yomil, ¿qué más puedo decirles?".

Paulito FG dijo que nada debía poner en en detrimento la imagen del cantante del dúo "Yomil y El Dany".

"Solamente un problema de salud que lo complicó y luego le dio un infarto lamentablemente", dijo Paulito, en referencia a las especulaciones que dicen que El Dany murió de coronavirus, otras que por uso de esteroides e incluso otras que por el uso de drogas.

"Donde quiera que estés hermano descansa en paz, bendiciones a ti y a tu familia. Estamos juntos contigo, estamos allí, estamos aquí, suerte", finalizó.

El cadáver de El Dany fue enterrado en la tarde de este sábado en el cementerio de Colón, donde amigos, familiares, colegas de trabajo y fanáticos se llegaron a darle el último adiós.