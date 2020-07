EN VIVO: Desde el cementerio de Colón, en espera del entierro de El Dany

Muchos de los amigos, colegas y seguidores del recién fallecido cantante cubano, El Dany, se han llegado hasta el cementerio de Colón, en La Habana, para darle el último adiós.

Según un video transmitido en directo por el Paparazzi Cubano desde el lugar, la policía cubana no permitió que velaran el cadáver del cantante, para cumplir el distanciamiento social y previendo la cantidad de personas que podría llegar por tratarse una figura pública. No obstante, esta información aún no ha sido verificada.

El equipo de seguridad que trabajaba en sus conciertos, bailarines, directores de espectáculos y cantantes se han llegado hasta Colón a esperar el cadáver, incluso caminando, por la falta de transporte en la capital.

La cantante La Diosa o el joven influencer El Kende están en la necrópolis para acompañar al cantante y a sus familiares en este triste momento.

La Diosa en el cementerio de Colón / CiberCuba

"Gracias a él hoy por hoy estoy aquí, gracias a él es que soy yo. ÉL fue el que me sacó de las cuatro esquinas, del suburbio donde yo estaba. Todo lo que soy se lo voy a agradecer a él". declaró El Kende.

Fanáticos y colegas esperando en el cementerio / CiberCuba

El reguetonero de 31 años Daniel Muñoz, conocido como El Dany, falleció en horas de la madrugada de este sábado en el hospital Calixto García de La Habana, y hasta el momento las causas de su muerte no han sido confirmadas.

Algunas fuentes cercanas al cantante declararon a CiberCuba que pudo haberse tratado de complicaciones a causa del coronavirus, aunque otras han dicho que se trató de un infarto múltiple por el uso de esteroides.