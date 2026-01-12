Familia de Paulito FG denuncia vandalismo en su tumba en el Cementerio de Colón

Vídeos relacionados:

Gp Fernández, hijo del reconocido salsero cubano Paulo Fernández Gallo (Paulo FG), denunció públicamente un acto de vandalismo cometido contra la tumba del artista en el Panteón del Ministerio de Cultura de la Necrópolis de Colón el domingo 11 de enero, justo en la fecha en que el músico habría celebrado su cumpleaños.

A través de una publicación en Facebook, la familia hizo pública su indignación por lo que calificaron como una profanación dolorosa y profundamente irrespetuosa contra la memoria de una de las figuras más emblemáticas de la música cubana.

"Es un golpe durísimo constatar la falta de respeto y la ausencia total de valores humanos en quienes cometieron este acto. Las imágenes hablan por sí solas", escribió su hijo.

En el mensaje, denunció que el sitio donde reposan los restos del cantante fue dañado, y que desconocidos arrancaron la imagen del artista y causaron destrozos visibles en la lápida.

"En el Panteón del Ministerio de Cultura han profanado el lugar de descanso de un ícono de la música cubana", recalcó.

La familia denunció la falta de garantías mínimas de seguridad en un espacio que alberga los restos de importantes personalidades de la cultura nacional. "Es inaceptable que una figura como él no tenga la seguridad mínima garantizada en el cementerio", afirmó Gp Fernández.

El hijo del artista remarcó que este hecho no solo constituye una agresión física contra una tumba, sino también una ofensa a la cultura cubana y a la memoria de un artista muy querido por su pueblo.

En su mensaje exigió a las autoridades "una investigación inmediata" y manifestó su esperanza de que los responsables enfrenten consecuencias legales.

"A pesar de todas las dificultades que vivimos, creía que aun quedaba un poco de humanidad pero vemos que no hay límites para la maldad", escribió.

Asimismo, dirigió un mensaje a los seguidores del cantante, a quienes pidió no permanecer en silencio y sumarse a la denuncia pública.

"Mantengamos vivo su legado con dignidad y exijamos el respeto que se merece. Dale Play a la justicia", concluyó.

El acto de vandalismo ocurre meses menos de un años después del multitudinario y emotivo sepelio de Paulo FG, fallecido en un trágico accidente automovilístico.

El artista fue sepultado en la Necrópolis de Colón, en el Panteón de la Cultura, junto a otras figuras legendarias de la música cubana como Adalberto Álvarez y José Luis Cortés, El Tosco.

Durante su entierro, decenas de imágenes compartidas en redes sociales mostraron el cariño de un pueblo profundamente conmovido por la pérdida.

Seguidores, colegas y familiares acompañaron el féretro entre aplausos, lágrimas y canciones que marcaron generaciones. En el cortejo fúnebre, se escucharon décimas y temas emblemáticos como "La especulación de La Habana".

Previo al sepelio, el músico había recibido un último adiós en la funeraria de Calzada y K, donde decenas de personas acudieron a rendir homenaje. Su ataúd estuvo custodiado por familiares y amigos, y rodeado de coronas enviadas por altas figuras del poder político cubano.

Nacido el 11 de enero de 1962, Paulo Fernández Gallo se consolidó como uno de los artistas más influyentes de la música popular bailable en Cuba.

Su carrera incluyó su paso por agrupaciones como Adalberto Álvarez y su Son, Opus 13 y Dan Den, hasta fundar en 1992 su propia banda, La Élite. Su carisma y versatilidad lo convirtieron en un referente del género, con éxitos que aún hoy forman parte del imaginario musical del país.

La profanación de su tumba ha provocado una oleada de indignación entre seguidores y miembros de la comunidad artística, que consideran el hecho no solo una falta de respeto a un artista querido, sino una herida a la memoria cultural de la nación.