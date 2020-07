El Chulo expresa su dolor por la muerte de El Dany: “Prohibido olvidarte”

El reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, popularmente conocido como El Chulo, ha reaccionado en las redes sociales a la inesperada muerte de su compatriota y colega El Dany, integrante del dúo Yomil y El Dany, quien falleció este sábado a los 31 años en La Habana.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el Chulo dedicó unas sentidas palabras a Daniel Muñoz –nombre verdadero de El Dany–, en las que muestra su arrepentimiento por los problemas que ambos tuvieron en el pasado.

“Que en paz, descanses y Dios te tenga en su Santa Gloria, Danny más duro. Gracias por venir del barrio y demostrarnos a que sí podemos lograr nuestros sueños y echar para adelante”, expresó.

“A pesar de que te pedí disculpas a ti y a todo tu equipo de trabajo y ustedes las aceptaron, no me sentí contento pues quería que Dios me diera la oportunidad de pedirte disculpas frente a frente, por todo el daño que en algún momento te pude ocasionar. Gracias por perdonarme, eso me demostró que eres un excelente ser humano”, recalcó.

“A la hermosa familia que creaste les digo que los acompaño en su sentimiento. Daniel, nos vemos pronto. Prohibido Olvidarte”, concluyó.

El Dany falleció en la madrugada de este sábado en el hospital Calixto García de La Habana. Fuentes cercanas al artista descartaron de inmediato que su muerte estuviese causada por coronavirus.

Más tarde, enfermeras de la institución médica declararon que habría fallecido de un paro cardíaco como resultado de un trombo. No obstante, la causa oficial de la muerte aún no se ha revelado.

El triste suceso ha provocado consternación en el mundo de la música urbana y al arte cubano en general.

Uno de los primeros artistas en mostrar su dolor fue Baby Lores, quien publicó en su cuenta de Instagram una foto de El Dany, junto a unas palabras de homenaje.

“Me llegó la triste noticia de que este gran hombre y artista hoy falleció. ¡Me parece mentira! Y pensar que hablamos hace unos días, ¡hablamos y grabamos un tema hermoso!. Que Dios le dé fuerza a tu familia y amigos para superar esta novedad. Tu música quedó para siempre y nunca te olvidaremos. Dany, más duro”, comentó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.