Yuni Gurriel y Víctor Víctor Mesa ante la muerte de El Dany: Ahora cuidas a los tuyos desde arriba

Los peloteros Víctor Víctor Mesa y Yuniesky Gourriel lamentaron, como tantos otros cubanos, el fallecimiento del reguetonero cubano Daniel Muñoz, El Dany, en horas de la madrugada de este sábado en el hospital Calixto García, La Habana.

“¡Qué triste noticia el día de hoy, aún no me lo puedo creer! Descansa en paz, hermano, fuerza para toda tu familia y todos los que te queremos! Faltó otro juego de pelota para volver a ganar, mi hermano!”, escribió Víctor Víctor en redes sociales al compartir una imagen en la que posa junto a El Dany y Yomil, quienes juntos conformaron un dúo que llegó a revolucionar el panorama de la música urbana en la isla.

“Descansa en paz, mi hermano, excelente padre y amigo, hoy pido a Dios que te acompañe siempre. No olvides llevarte tu balón de basket ese que tanto adorabas, hoy comienzas una nueva tarea, cuidar a los tuyos desde arriba. Gracias por tu amistad”, expresó Gourriel desde su cuenta de Instagram.

La noticia de la muerte del joven artista de 31 años ha conmocionado a todo el país. Su deceso se produjo después de haber sufrido un paro cardíaco resultante de un trombo, según declaraciones de personal médico del centro donde fue atendido.

El Dany recibió una emotiva despedida multitudinaria en el Cementerio de Colón de la capital cubana, lugar en el que fueron depositados los restos del artista.

Junto a Yomil, El Dany tuvo una carrera en ascenso, cosechando a lo largo de ella varios éxitos. Dentro de su producción discográfica destacan títulos como su primer álbum, Doping (2015), cargado de temas populares entre los que se pueden mencionar: Te paso a buscar, Como te descargo, No me parece y Tengo –este último sampleado con el hit de Nicki Minaj Truffle Butter– que hasta hoy siguen cautivando al público.

Su creación fue el traptón, un nuevo subgénero dentro de la música urbana que rápidamente recorrió la isla de punta a punta y se coló en la preferencia.

El traptón de Yomil y El Dany, mezcla matices del trap latino y estadounidense con el inconfundible beat del reguetón, a la vez que se nutre del hip-hop, la música electrónica y algunas sonoridades tradicionales cubanas.

En 2016, lanzaron Sobredosis y MUG (Merecemos un Grammy) y en 2017 estrenaron Ambidiestros y un año más tarde Dopados de la Mente, en el que figuran los éxitos Yo lo sé, Tú me debes algo y Ni santas ni finas, y Sólido, con temas como No me afecta, Tu debilidad y Pasarla bien.

Daniel Muñoz nació el 6 de enero de 1989. Cuando cursaba estudios de Medicina, formó junto a su inseparable compañero Yomil Hidalgo Puentes el dúo D punto D, en 2009, presentándose en algunos clubes nocturnos de la ciudad.

El Dany además impuso pautas en el mundo de la moda: Lanzó su propia línea de ropa, Sensei, en la cual queda en evidencia su pasión por las tendencias urbanas. Pero también se le recuerda por mostrar a menudo su lado humano.

En su barrio, frecuentemente ayudaba a sus vecinos y les regalaba ropa y zapatos a los jóvenes. También el dúo realizó acciones de este tipo en favor de los damnificados tras el paso de un devastador tornado por varias localidades de La Habana. ´

Durante la crisis sanitaria del coronavirus, el reguetonero había estado entregando bolsas con alimentos y artículos de primera necesidad a varias familias de Cayo Hueso, en la capital de la isla. De igual modo, se sumó a la campaña contra el maltrato animal en Cuba y en varias ocasiones se pronunció en redes a favor de una Ley de Protección Animal para el país.

Otros artistas como el cantante cubano Baby Lores, quien reside hoy en Miami, enviaron mensajes trasmitiendo su pesar por el fallecimiento del artista. “Me llegó la triste noticia de que este gran hombre y artista hoy falleció. ¡Me parece mentira! Y pensar que hablamos hace unos días, ¡hablamos y grabamos un tema hermoso!”, afirmó Lores.

“Hoy amanecimos con una triste noticia por tu pronta partida Daniel Muñoz. Gracias por habernos regalado tu música, la cual seguirá estando presente en nuestros corazones. Paz a tu alma y fortaleza para tu familia”, escribió, por su parte, el popular dúo Gente de Zona en su perfil de Instagram.

Alain Daniel, Jacob Forever, Los Van Van, Havana D´Primera, El Chacal, El Micha, entre otros exponentes de la música cubana, despidieron con emotivos mensajes a El Dany. Algunos internautas han descrito que el cielo de La Habana ha permanecido gris y con lluvias este sábado.

Incluso el reguetonero Jorge Junior, líder de la agrupación Los 4, que mantenía viejas rencillas con el dúo de Yomil y El Dany, decidió en el momento de dolor reconocer los valores del joven reguetonero en quien identificó “un buen contrincante”.

“Cualquier paso que se vaya a dar, no duden en tocar mi puerta, que hasta en las grandes batallas se hacen TREGUAS”, subrayó en un post de Facebook.