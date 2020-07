La emotiva versión del violinista cubano Zamir de "Amanece" para despedir a El Dany

El joven violinista cubano Zamir Muñoz Hernández ha vuelto a sorprender en las redes con su talento, esta vez con un tema triste, pero hermoso.

Se trata de Amanece, uno de los éxitos del dúo Yomil y El Dany, con el que ha querido rendirle especial tributo a este último, fallecido el sábado en La Habana.

"No hay violín alguno que pueda tocar melodía que demuestre el dolor que sentimos hoy. Pero tú no te has ido, tu voz estará siempre dentro de nuestros corazones. Y qué mejor manera de rendirte homenaje, que con esta canción. Descansa en paz Sensei", escribió el violinista, cuyas versiones han deslumbrado a artistas como Daddy Yankee y J Balvin.

Junto a Zamir también participa el violinista cubano Rafael Lay Jr.

Amanece fue precisamente el tema que montones de cubanos escogieron la noche del sábado para homenajear a El Dany junto al aro de baloncesto de su barrio Cayo Hueso, donde todavía jugaba.

Muchos otros que no pudieron concentrarse en ese lugar, reprodujeron el tema en altavoces desde sus casas a las 9:00 de la noche para mostrar sus respetos al artista.

El Dany murió en horas tempranas de este sábado a causa de un paro cardíaco cuyas causas no han sido aún especificadas. El joven de 31 años fue trasladado del hospital Calixto García al Cementerio de Colón, donde se concentraron cientos de fans, amigos, colegas y familiares para darle el último adiós.

La versión de la prensa oficialista es que el popular cantante falleció por una afección cardiovascular aguda y que no fue velado por decisión de la familia.

Desde que comenzó a circular la noticia de su muerte, no han dejado de aparecer mensajes en redes sociales de artistas, músicos, periodistas, actores y fans, para plasmar su conmoción. Sus seguidores le han dedicado toda clase de homenajes en Facebook, Instagram y TikTok.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.