Trump no se compromete a respetar resultado electoral de noviembre si gana Biden

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que aún no sabe si aceptará los resultados de las elecciones de noviembre próximo en caso de que su rival demócrata Joe Biden sea declarado ganador en la contienda.

En una entrevista con la cadena Fox News el mandatario no quiso prometer públicamente que respetará los resultados, porque no le gusta perder y cree que no se sentirá bien si esto sucede en noviembre, apuntó.

"Tendré que ver, sabes, tendré que ver", declaró Trump al presentador Chris Wallace y agregó: "No voy a decir que sí, y no voy a decir que no, al igual que me negué a hacerlo en las elecciones pasadas".

Aunque es inusual que un presidente estadounidense se niegue a respaldar el proceso electoral, Trump se justificó al respecto: "No soy un buen perdedor. No me gusta perder. No pierdo con demasiada frecuencia", expresó.

También dijo que no confiaba, por "defectuosas", en las encuestas que señalaban al exvicepresidente como ganador.

Tampoco quiso abundar sobre las estadísticas que indican que el apoyo popular a su administración ha ido en declive por la crisis del coronavirus y la ola de protestas contra del racismo y el abuso policial tras la muerte de George Floyd.

"Primero, yo no estoy perdiendo porque esas son encuestas falsas", subrayó. Dijo que ya en 2016, cuando los sondeos favorecían a Hillary Clinton, estos análisis no eran confiables.

"Ya en el 2016 eran falsas y hoy en día son aun más falsas. Las encuestas en el 2016 eran incluso peores", agregó.

Al respecto, confió en que no perderá en noviembre debido a las presuntas limitaciones de su rival:

"[Sabes] por qué no voy a perder, porque el país, al final, no va a tener un hombre al que le disparen. Le dispararon, le dispararon mentalmente", señaló Trump.

El presidente arremetió contra su contrincante demócrata en uno de los ataques más fuertes proferidos contra este hasta el momento.

Dijo que "Biden quiere entrar y arruinar nuestro país, triplicar sus impuestos", empujado por las ideas de izquierda.

"Él destruirá este país, pero no será él. Será la izquierda radical. La misma ideología de tipo que se apoderó de Venezuela, uno de los países más ricos del mundo. Ahora no tienen agua, no tienen comida y no tienen medicamentos", prosiguió.

También insinuó que el demócrata estaba senil, aunque no lo confirmó a pesar de las provocaciones de Wallace: "Biden no puede poner dos oraciones juntas (...) Lo sacan de allí, sube, repite, le hacen preguntas. Él lee un teleprompter y luego vuelve a su sótano".

Insinúa que es un anciano senil, insistió el periodista, a lo que Trump respondió: "No quiero decir eso. Yo diría que no es competente para ser presidente. Para ser presidente, tienes que ser fuerte y duro y muchas otras cosas. Ni siquiera sale de su sótano. (...) Joe no sabe que está vivo, ¿de acuerdo? No sabe que está vivo".

La semana pasada Biden se impuso en las primarias presidenciales del Partido Demócrata en Puerto Rico, después de mantenerse con un 73.68% de 6 892 votos de electores boricuas.

Tales resultados inyectaron energía al representante demócrata para la contienda electoral por la presidencia ante el actual mandatario republicano Donald Trump.