Novia de Donald Trump Jr. da positivo al coronavirus

La novia de Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Kimberly Guilfoyle, dio positivo a una prueba para diagnosticar coronavirus, dijeron varios medios de comunicación en ese país.

Guilfoyle, ex presentadora de Fox News, se hizo el examen en Dakota del Sur, antes de trasladarse a la celebración de fuegos artificiales del Día de la Independencia de Trump en el Monumento Nacional Mount Rushmore.

Su pareja, Trump JR., en cambio, dio negativo a las pruebas, pero aun así decidió aislarse y cancelar los eventos programados, como una medida de precaución. Guilfoyle tomó las mismas medidas que el hijo del mandatario.

Antes de dar positivo, ella había asistido a dos mítines de Trump en Tulsa, Oklahoma y Phoenix, Arizona, ambos sin distanciamiento social ni requisitos de máscara, señala Insider. Actualmente, Guilfoyle es la presidenta nacional del Comité de Finanzas Trump Victory y supervisa la recaudación de fondos para la campaña de reelección del presidente.

“Después de dar positivo, Kimberly se aisló de inmediato para limitar cualquier exposición”, dijo a CNN Sergio Gor, jefe de personal del Comité de Finanzas de Victoria de Trump. “Le está yendo bien y se volverá a analizar para garantizar que el diagnóstico sea correcto ya que es asintomática, pero como medida de precaución cancelará todos los próximos eventos”, añadió.

Otras fuentes aseguraron que Guilfoyle no ha estado en contacto recientemente con el presidente, pero ella asistió a su manifestación el mes pasado en Tulsa, Oklahoma, donde se encontraba detrás del escenario.

También estuvo en Phoenix, Arizona, para el evento de Trump con Students for Trump. Ambos eventos tuvieron las mismas características: fueron en interiores, no hubo distanciamiento social y no se requirieron máscaras.

La relación amorosa de Trump Jr. con la ex presentadora de televisión salió a la luz pública hace aproximadamente dos años. El hijo del presidente estadounidense había iniciado por ese entonces los trámites de divorcio de Vanessa Trump, con quien estuvo casado durante doce años y el matrimonio tuvo cinco hijos.

Guilfoyle es conocida por sus fuertes conexiones con la familia Trump, a la que respalda incansablemente. estuvo casada durante cuatro años con Gavin Newsom, ex alcalde de San Francisco y después vicegobernador de California.

En Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia en el mundo, se cuentan hasta este sábado 2 815 156 de personas infectadas y 129 509 fallecidos a causa del brote. El total de recuperados de la enfermedad asciende a 883 561.

A nivel mundial, ya son más de 11 millones de personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus, mientras que el número de muertes supera el medio millón, de acuerdo con los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins.