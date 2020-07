La Diosa explota contra los reguetoneros: ¿Dónde están los vídeos pidiendo justicia por la muerte de El Dany?

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, popularmente conocida como La Diosa, acudió a las redes sociales para expresarse acerca de la muerte del cantante cubano de música urbana Daniel Muñoz (El Dany), quien perdió la vida el pasado sábado 18 de julio en el hospital Calixto García de La Habana.

La artista quiso mostrar su descontento sobre como algunos de los cantantes del género han reaccionado después de que el reguetonero Yomil Hidalgo Puentes, amigo y compañero de dúo del fallecido, dijese a través de un vídeo que subió a Instagram que el El Dany había muerto por "negligencia médica", dejando en evidencia la causa de afección cardiovascular aguda que había dado a conocer horas antes el periódico oficialista Granma.

Con la transparencia que le caracteriza, La Diosa transmitió un vídeo en directo en su Facebook en el que arremetió contra los exponentes del género urbano de Cuba, quienes asegura que luego de las palabras de Yomil aún no han salido a pedir justicia por la muerte de El Dany.

"Los únicos que yo puedo ver llorando es a los familiares de El Dany, también a Yomil. Ayer todos querían saber el motivo del fallecimiento de El Dany. Yo no lo supe decir porque no tenía la información, pero bueno, el mismísimo Yomil la dio ya", comenzó su directo.

"Reguetoneros, todo el género del reguetón, ¿dónde están todos los vídeos de ustedes pidiendo justicia que no los oigo? Cuando se decidan me avisas, aquí estoy en Cuba pidiendo justicia por El Dany", agregó.

La Diosa se refirió a aquellos cantantes que subieron sus vídeos llorando, entre ellos El Taiger, tras conocerse la noticia del fallecimiento del reguetonero diciendo que ahora era momento de dejar las lágrimas a un lado y exigir justicia por el deceso del joven.

"¿Dónde están todos los reguetoneros que querían saber el porqué y salieron llorando? Ahora, cuando ya tienen la prueba, la respuesta de Yomil de su boca, que fue negligencia médica, ¿dónde están?", "¿Cuándo es que se van a poner los pantalones, las sayas y van a hacer lo que tienen que hacer? Dejen las lágrimas, esto no es momento de lágrimas, es momento de llegar al fondo de dónde tienen que llegar porque se quedó una niña sin padre", expresó visiblemente indignada.

La artista expuso que hasta el momento no había visto a ningún reguetonero hacer ningún tipo de declaración luego de que Yomil dijese que fue "negligencia médica" y los invitó a que alzaran su voz en apoyo a la familia.

"Mañana mismo les puede suceder a cualquiera de ustedes. Dejen las lágrimas que aquí el único que puede llorar es Yomil y la familia. No entiendo de más lágrimas ¿dónde están los reguetonero que pueden apoyar el llegar al fondo de esa situación cuando Yomil dijo que es negligencia médica", "No veo a ningún exponente salir a decir absolutamente nada. Se murió un hombre, un muchacho de 31 años de la nada, sin más, dejando una familia sola y una niña sin padre", comentó casi entre gritos.

Además, La Diosa tildó el comportamiento que están teniendo los cantantes urbanos de "falta de respeto" y dijo que no quería ver a ninguno aprovecharse de la situación para hacer temas en honor a El Dany.

"Déjense de falta de respeto y aprendan a ser hombre y mujeres. Aprendan a se justos, sobre todo. No veo reaccionar a ninguno y ya saben la razón", "es momento de hacer lo que tienen que hacer y esto no es un juego", "no quiero un canto ni una canción a El Dany, eso no, ¿dónde está el apoyo a Yomil y a la familia de El Dany?".

Daniel Muñoz, o simplemente El Dany, murió en la mañana del sábado 18 de julio en el Hospital Calixto García a los 31 años de edad. Tal y como expuso el periódico oficialista Granma horas después de la triste noticia, el reguetonero falleció a causa de una afección cardiovascular aguda.

Sin embargo, Yomil Hidalgo compartió en el día de ayer un emotivo vídeo en su perfil de Instagram en el que expresó que el motivo de la muerte de su amigo y compañero de dúo (Yomil y El Dany) había sido por una "negligencia médica".

Hoy, se dio a conocer que la Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana se encontraba investigando las causas del fallecimiento del cantante urbano.

