Renuncia médico cubano líder en la lucha contra el COVID-19 en Costa Rica

El doctor cubano Rodrigo Marín Rodríguez, al frente de la lucha contra el COVID-19 en Costa Rica, presentó su renuncia al cargo como director nacional de Vigilancia de la Salud luego de una polémica por haber practicado turismo este fin de semana en una zona en "alerta amarilla" por coronavirus.

Marín Rodríguez, funcionario del Ministerio de Salud de la nación centroamericana, reconoció en una carta de renuncia enviada al ministro del sector, Daniel Salas Peraza, que había incumplido las normas orientadas por él mismo para prevenir la expansión de la pandemia.

El cubano, de 48 años de edad, visitó el fin de semana una zona declarada en alerta amarilla y tras los señalamientos recibidos por esta imprudencia afirmó: "sin duda es necesario predicar con el ejemplo y ayer no fui consecuente con el mensaje".

El doctor reiteró que dejaba su cargo este mismo lunes para no enlodar el mensaje de prevención que se le ha dado a la población del país.

"Me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal", subrayó.

Carta de renuncia a su cargo en el Ministerio de Salud de Costa Rica del médico cubano Rodrigo Marín Rodríguez

Dijo, asimismo, que sus "acciones inoportunas no representan el actuar comprometido del Ministerio de Salud y de cada uno de sus funcionarios que han estado trabajando incansablemente contra la emergencia", expresó en su misiva.

Marín Rodríguez, natural de Sancti Spíritus en el centro de Cuba, ha sido una figura clave en el enfrentamiento de la pandemia en Costa Rica, donde se han reportado un total de 11 534 casos y 66 fallecimientos desde que se empezó a expandir la enfermedad por el territorio tico.

En 1998, tras graduarse de Medicina en la Universidad de Las Villas, el doctor emigró a Costa Rica, donde cursó una maestría en Epidemiología en la Universidad Nacional.

Durante su carrera se desempeñó como director del Área del Ministerio de Salud de la localidad portuaria de Talamanca; como coordinador regional de Control de Vectores; y como coordinador nacional de esa esfera hasta 2018.

Al mismo tiempo fungió como asesor de ministros de Salud anteriores como María Luisa Ávila (2006-2014); y Fernando Llorca (2014-2018).

El actual ministro Daniel Salas, dijo que este lunes el país alcanzó cifras récord de pacientes de COVID-19 hospitalizados, al reportarse 259 nuevos ingresos, de los cuales 47 fueron trasladados a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En el informe diario sobre la evolución de la pandemia, también explicó que se diagnosticaron en la última jornada 420 nuevos casos y se lamentaron cuatro nuevos decesos, para un total de 11 534 positivos y 66 fallecimientos en el país.