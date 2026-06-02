Regresó de Costa Rica para vender cigarros en una esquina: «Como en Cuba no se vive en ningún país»

Un cubano que pasó seis meses en Costa Rica decidió regresar a la isla para estar con su esposa y su hija, y hoy se gana la vida vendiendo cigarros de forma informal en una esquina. Su testimonio, recogido en un video publicado el pasado viernes por el creador de contenido Covers Enoc en Instagram, resume en una sola frase la paradoja que viven muchos cubanos: «Como en Cuba no se vive en ningún país, vamos a ser claros con eso».

El hombre reconoce sin rodeos las carencias de la isla, pero las pone en una balanza con lo que dejó atrás al emigrar. «En Cuba se pasa trabajo, escasean las cosas, pero tengo a la familia y estamos aquí con las amistades haciendo cuento y compartiendo», explica.

Cuando le preguntan qué significa el día a día para él, la respuesta es directa: «El día a día para mí viene siendo más que un reto, viene siendo una necesidad. Pero aquí vamos echándole ganas, guapeando, como decimos nosotros».

El propio entrevistado define el término para quienes no lo conocen: «Para mí la palabra guapear significa salir todos los días, buscar la jama para la casa, la jama del almuerzo, la comida, la merienda para los muchachos. Y fajado aquí, con la ventica de cigarro, sin robarle a nadie».

Sobre si se considera feliz, el hombre matiza: «No, la palabra feliz no, pues la palabra feliz significa mucho, pero a la vez sí, porque estoy feliz con mis niños, mi familia». Y ante quienes lo criticaron por volver, responde con la misma calma: «Mucha gente vieron mal que regresé, pero yo no vivo con la gente, yo vivo conmigo».

Su caso no es aislado. A lo largo de 2026 varios cubanos han regresado voluntariamente desde Costa Rica por razones emocionales y familiares, pese a la crisis que atraviesa la isla. Entre ellos, Maydalina Valdés Fernández, quien volvió en enero de 2026 afirmando que «la soledad me estaba matando», y Malena Mendoza, de 23 años, que regresó con su hija de cinco años en mayo tras medio año fuera.

Sin embargo, estos retornos voluntarios van a contracorriente de los datos. Los viajes de la diáspora cubana a la isla han caído drásticamente: en enero y febrero de 2026 solo 23,002 cubanos emigrados viajaron a Cuba, frente a 38,597 en el mismo período de 2025, una caída del 41.2% interanual.

La Cuba a la que regresan estos emigrantes atraviesa una de sus crisis más severas en décadas, con apagones de hasta 20-22 horas diarias en algunas zonas, escasez de combustible y más de 1,700 vuelos cancelados por falta de combustible de aviación. En ese contexto, el trabajo informal —como la venta de cigarros en la calle— es una de las pocas estrategias de supervivencia disponibles para quienes vuelven sin empleo formal garantizado.

«La gente no me preocupa para nada. Me preocupa mi familia», concluye el protagonista del video, que acumuló más de 56,000 vistas y casi 500 comentarios en pocos días.