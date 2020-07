Cubanos critican en el noticiero las nuevas tiendas en MLC: "No había pollo tampoco"

Varios cubanos entrevistados en el noticiero de televisión este lunes criticaron las nuevas tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) creadas por el gobierno para vender alimentos y productos de primera necesidad a la población en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

Un equipo del llamado “sistema informativo” se dirigió al centro comercial de 3ra y 70 en Miramar, Playa, donde fueron habilitadas este tipo de ventas. A pesar de que la periodista destaca que en los establecimientos existe una amplia “variedad de productos”, los entrevistados describen que existe desabastecimiento de ciertas mercancías más asequibles y además deben enfrentar largas colas para entrar al mercado.

“Yo no llegué temprano, sino a las 12 del mediodía, pero hay compañeros que están desde las 9 de la mañana en la cola y son las 4 de la tarde y todavía no han pasado”, dijo uno de los entrevistados.

“El detergente estaba bastante carito, no había jabón, los productos de primera necesidad fundamentalmente no estaban y no había pollo tampoco”, lamentó otra. “Pueden darle otra opción a la población para que puedan tener más productos de primera necesidad”, señaló un tercer entrevistado.

Largas colas se han reportado en el país desde la apertura de las nuevas tiendas en MLC. En Santiago de Cuba, las personas se aglomeraron frente a la tienda La Plaza, una de las 72 que comenzarían hoy este tipo de ventas que incluyen comida, productos de aseo y ferretería.

La transformación de la tienda La Gran Piedra pudo verse a través de los cristales donde abundaban productos que estaban extraviados en Cuba como desodorante, champú con y sin sal y de varias marcas, detergente, porrones con cuatro litros de aceite, pasta dental, jabón, suavizante de ropa.

Desde las primeras horas, en La Habana también se avistaban colas, entre ellas, las que se concentraron en el Banco Metropolitano para adquirir las cuentas en MLC y así poder comprar en estas nuevas tiendas, donde solo aceptarán divisas extranjeras, pero no CUP ni CUC.

El pasado jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció la apertura de dichos centros comerciales con operaciones en MLC, los cuales comenzarían a funcionar con el objetivo fundamental de que el Estado recaudara divisas frente al declive económico que experimenta y, en un futuro, seguir ampliando esa forma de comercio.

Las cadenas Caribe y Panamericana se encargarían de administrar los 72 establecimientos, según el mandatario. De ellos, 57 se dedicarán a expender alimentos y productos de aseo, y 15 serían de artículos de ferretería.

“Parte del dinero recaudado por esa vía se introducirá en la industria nacional, para que esta se convierta en una fuente de productos para esas tiendas”, afirmó Díaz-Canel, quien agregó que las ventas en las tiendas en CUC y CUP, se mantendrán con ofertas de aseo, alimentos, canastilla y productos de artesanales.

Esto último se dispuso ante las críticas de la población, pues no toda puede tener acceso a las monedas extranjeras que entran a la isla, en gran medida, por concepto de remesas desde el exterior. Además, una buena parte de los cubanos percibe un salario mensual de apenas 20 CUC.

Para el gobernante cubano, la decisión forma parte de “un sistema de medidas no solo para resistir, sino para salir adelante”. La iniciativa "nueva" es parte de 209 lineamientos, que todavía no han sido detallados en su totalidad. La eliminación del gravamen del 10% a los dólares que ingresan a Cuba es de las más comentadas en las redes sociales.

Varios usuarios han denunciado en redes sociales y, de paso, mostrado su inconformidad, frente a imágenes que muestran los nuevos mercados abarrotados de alimentos y otras mercancías, que antes de la apertura escaseaban sobremanera en los establecimientos ordinarios ya existentes. Pero los anaqueles ahora aparecían colmados de artículos como por arte de magia.