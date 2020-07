El Chulo cuelga un cuadro de El Dany en su casa: "Prometo mantener tu legado hasta los últimos días de mi vida"

Aunque ya han pasado tres días desde que se diese a conocer la triste e inesperada noticia del fallecimiento del cantante urbano cubano Daniel Muñoz, mejor conocido por todos como El Dany, las redes sociales no han dejado de recibir publicaciones llenas de cariño y condolencias en honor a la memoria del popular artista.

El reguetonero El Chulo ha sido uno de los últimos en sumarse nuevamente a esta cadena de mensajes dedicados al desaparecido integrante de Yomil y El Dany, quien murió el pasado sábado 18 de julio en el Hospital Calixto García de La Habana a la edad de 31 años de edad a causa de una afección cardiovascular aguda, según el periódico oficial Granma.

El Presidente, como se autodenominado el cantante urbano, ha querido rendir su más personal homenaje a su compañero de profesión y para tenerlo siempre presente ha colgado en una pared de su casa de Miami (Florida) un cuadro de una fotografía de El Dany.

"Te puse en un cuadro en mi apartamento para todos los días cuando me levante mirarte y pedirle a Dios llegar a ser como tú algún día, tanto en lo musical, como en lo personal", expresó el reguetonero junto a su post donde se le posando delante de la imagen.

"Me faltaron muchas cosas por decirte, como por ejemplo, lo mucho que te admiraba. Te acabas de convertir en mi (ÍDOLO) y prometo mantener tu legado hasta los últimos días de mi vida", agregó.

Para finalizar, El Chulo quiso agradecer a El Dany por haberle dado la oportunidad de trabajar con él y de apoyarle a lanzar a su carrera profesional:

"Gracias por perdonarme una vez más, pero no solo eso, gracias por la oportunidad de colaborar conmigo. No sé que hubiera sido de mi y de mi carrera si no hubiera grabado con el gran (SENSEI) de CUBA. R.I.P Daniel Muñoz", concluyó.

El pasada sábado, tras enterarse del fallecimiento de El Dany, El Chulo también recurrió a sus redes sociales para mostrar su tristeza y desconcierto por la partida de su amigo.

"Que en paz descanses y Dios te tenga en su Santa Gloria, Danny más duro. Gracias por venir del barrio y demostrarnos a que sí podemos lograr nuestros sueños y echar para adelante", fueron las primeras palabras de su publicación.

"A pesar de que te pedí disculpas a ti y a todo tu equipo de trabajo y ustedes las aceptaron, no me sentí contento pues quería que Dios me diera la oportunidad de pedirte disculpas frente a frente, por todo el daño que en algún momento te pude ocasionar. Gracias por perdonarme, eso me demostró que eres un excelente ser humano", añadió haciendo referencia a alguna querella del pasado que tuvo lugar entre ambos.

"A la hermosa familia que creaste les digo que los acompaño en su sentimiento. Daniel, nos vemos pronto. Prohibido Olvidarte", terminó.

Hace dos semanas, Abel Díaz Rodríguez, nombre real de El Chulo, comunicó a sus fanáticos que había grabado un nuevo sencillo junto al dúo Yomil y El Dany.

El tema, titulado Solabaya, es uno de los que forman parte del último álbum de estudio que acababa de grabar la agrupación y que tenía previsto su lanzamiento al mercado musical en los próximos días bajo el nombre de Los Champions.

