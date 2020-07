Yomil y El Dany y Yulien Oviedo te ponen a bailar con "I'm sorry for you"

La agrupación cubana de reguetón Yomil y El Dany y el cantante y músico cubano de música urbana Yulien Oviedo, estrenaron este pasado fin de semana el videoclip de su sencillo en colaboración I'm, sorry for you.

El canal de YouTube elegido para el lanzamiento del tema fue el de el dúo compuesto por Yomil Hidalgo y Daniel Muñoz, pues la canción es una de las que formarán parte de su próximo álbum de estudio llamado Los Champions.

El videoclip que da vida a I'm, sorry for you fue filmado en La Habana bajo la dirección del ya popular realizador cubano Freddy Loons, el mismo que se ha encargado de otros audiovisuales de artistas del género como Jacob Forever o El Micha, entre otros.

Tal y como se puede apreciar a lo largo de sus más de tres minutos de duración, el material está protagonizado por sus tres intérpretes y destaca además por la participación de varias modelos que forman parte de la trama que plantea la historia de una amigas que descubren una casa supuestamente abandonada por sus dueños.

Aunque no canta en el sencillo, dentro del videoclip también podemos ver una aparición sorpresa y que se trata nada más y nada menos que la del cantante cubano de reguetón Michael Sierra Miranda, popularmente conocido como El Micha.

Tras la buena acogida que está teniendo I'm, sorry for you, más de 70 mil visualizaciones desde su estreno, Yomil y El Dany han querido agradecer a todos sus seguidores por el gran apoyo y la confianza que siempre depositan en cada uno de sus proyectos profesionales.

"Gracias a todos por el apoyo y la gran aceptación a este súper tema junto a Yulien Oviedo, nuestro segundo del álbum Los Champions. Y nada, esto empieza ahora", se puede leer en el Instagram de la agrupación.

Yulien Oviedo, por su parte, lanzó una invitación a todos sus admiradores a que fuesen a YouTube para disfrutar al completo del videoclip de I'm, sorry for you.

El disco Los Champions de Yomil y El Dany saldrá al mercado musical en los próximos días a través de todas las plataformas digitales.

Según han dado a conocer recientemente los reguetoneros, el álbum estará compuesto por un total de 26 colaboraciones con cantantes del género urbano de la isla, entre las que destacan Sumando junto a Insurrecto o la propia I'm, sorry for you con la participación de Yulien Oviedo.

