Kanye West carga contra Kim Kardashian y su suegra Kris Jenner por querer ingresarle en una clínica psiquiátrica

Aunque de cara a la galería parecen un matrimonio de lo más sólido y amoroso, no todo sería tan idílico y perfecto en casa de Kim Kardashian y Kanye West, quienes están protagonizando el último gran escándalo del mediático Clan televisivo después de que el rapero publicase una serie de tweets (ya borrados) en contra de su esposa y su suegra, Kris Jenner.

Todo sucedió después de que el rapero, ganador de 21 Grammys, diese su primer mitin como aspirante a la presidencia de Estados Unidos, en los que dijo unas afirmaciones que habrían molestado a su esposa.

Durante el evento político, el artista reconoció que cuando se quedaron embarazados de North, quería que su pareja abortara. "¡Tenía pastillas en la mano! ¡Casi mato a mi hija", dijo a gritos y entre lágrimas. Unas declaraciones que han provocado el enfado de Kim, según informan diferentes algunos portales estadounidenses.

Pero lejos de arreglar las diferencias, días más tarde el artista estadounidense acudió a Twitter donde publicó unos polémicos mensajes en los que decía que se estaba escondiendo en un búnker y que desde hace dos años está tratando separarse de la madre de sus cuatro hijos.

"Kim ha intentado volar a Wyoming para ver a un doctor y encerrarme como en la película Get Out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija. Amo a mi esposa, mi familia debe vivir cerca de mí, eso ya no lo decide la NBC o E!", escribió en su perfil de la red social.

En otro de los mensajes, el artista dejó caer que en caso de llegar al divorcio, pelearía por la custodia de sus hijos para que estén lejos de su suegra, Kris Jenner, a quién cuestionó como madre por dejar que sus hijas posaran para la revista de adultos Playboy. De hecho, una de las publicaciones que no borró es una foto en la que aparece con sus retoños y que tituló: "Los niños West nunca harán Playboy".

A pesar de que la mayoría de mensajes han sido ya eliminados de su perfil, no desaparecieron lo suficientemente rápido para que no quedase rastro de ellos en el mundo virtual, ya que muchos usuarios sacaron capturas de pantalla de los mismos.

Por su parte, Kim Kardashian estaría preocupada porque su marido, quien sufre trastorno bipolar, haya sufrido un brote que le habría llevado a publicar esta serie de mensajes.

"Ha intentado ayudar a Kanye, mantenerle calmado y evitar que tenga crisis en público. La familia cree que está sufriendo un episodio bipolar. No debe estar tomando su medicación porque siente que le hace ser menos creativo. Pero que salga y diga eso sobre North es impactante. Kim está devastada. Ella ha trabajado muy duro para ayudarle, pero no dejará que haga esto a sus hijos", dijo una fuente cercana de la familia a Page Six.

Además, People recoge que Kim está enfadada y muy sorprendida por las declaraciones del rapero en el mitin político. "Ella adora a sus hijos y quiere protegerlos. Lo que más le gusta en el mundo es ser madre", dijeron personas cercanas al círculo Kardashian.

