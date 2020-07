Ataúd roto, podrido y descocido: Familiar de recién fallecido la emprende contra el gobierno por abandono

Una cubana denunció las pésimas condiciones del ataúd y todos los protocolos para el velorio de un familiar en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín, y la emprendió contra el gobierno por el abandono.

"Hoy falleció un primo muy querido, luego de largos meses de lucha contra el cáncer, en medio de dificultades y carencias de todo tipo, en momentos en que falta la comida, faltan los productos de aseo, faltan los medicamentos, y esta última carencia, duele mucho", dijo Teresa Miranda Céspedes, defensora de los derechos humanos en esa provincia oriental del país.

Según relató, el deceso fue alrededor de las 5.00 am, y a las 10.30 am aún no llegaba el carro fúnebre con el féretro.

"No había en Mayarí, y el de mi primo fue traído desde Cueto. Dicho féretro era tan ancho, que fue necesario quitar la puerta de la casa, para poder sacarlo a la hora de llevarlo para el cementerio", dijo.

"Pero esto no es todo, mientras lo entraban a la vivienda, iba chorreando aserrín, dicho féretro parecía una hamaca, se movía al tocarlo, por lo que temíamos se desarmara. Los construyen con desechos que conocemos como "cotanera " y con cartón, a falta de madera. La tapa no embonaba, por lo que tuvimos que tapar las ranuras con papel. La tela de la caja, podrida, rota y descosida", dijo la mujer.

También sostuvo que a la mayoría de las coronas de flores no les pusieron las tiras con las dedicatorias por falta de papel en la funeraria.

"Y este desastre doloroso no lo vivió solo mi familia, es algo muy común en estos tiempos. En días atrás se desfondó un féretro en este pueblo, cuando introdujeron al difunto, y no siempre es posible encontrar coronas en la funeraria, por falta de flores". advirtió.

Céspedes culpó de esta situación a la "dictadura asesina y cruel, que al pretender controlarlo todo, solo ha conseguido para este pueblo destrucción, miseria y muerte. Y así, el despreciable títere Díaz-Canel se atreve a decir que este pueblo no está desamparado. Si tuviera vergüenza tomaba un avión, acompañado del asesino Raúl, junto con toda su camarilla, y desaparecían de Cuba, dejando en paz a este pueblo, para que resuelva libremente todos sus problemas", sostuvo.

"Descansa en paz, primo querido, que no ha de estar lejos el día en que Dios pida cuentas a estos engendros de Satanás", finalizó la mujer.

Esta no es la primera vez que se denuncia la falta de insumos para los protocolos fúnebres en la Isla.

A inicios de este año la familia de un hombre que murió en La Habana se vio obligada a trasladar el cadáver en una carretilla ante la falta de un carro fúnebre, después de esperarlo por horas y tomar al decisión de transportar el cuerpo hasta la funeraria por sus propios medios.

En otra ocasión, desde Matanzas se denunció una familia debió velar a un fallecido en una caja en “estado vergonzoso”.

Según relató uno de los auxiliares del chofer del carro fúnebre cerró el ataúd a martillazos delante de todos porque no tenían los tornillos que se requieren para ello.