Muere de leucemia niña cubana que esperaba un trasplante de médula

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Vanessa de la Caridad Verdecía Labrada, una niña de apenas tres años oriunda de Holguín, falleció el miércoles sin poder recibir el trasplante de médula ósea que necesitaba para sobrevivir a una leucemia de alto riesgo.

La noticia fue difundida en Facebook por Verónica Dantés De Cuba y Orleydis Rodríguez, quienes habían seguido y apoyado la campaña de recaudación de fondos para la pequeña.

"Holguín está de luto... Vi este caso en redes sociales y vi a muchísimas personas ayudándola y me alegré muchísimo... pero sí me tocó muy profundo cuando me entero de que se nos fue Vanessa", escribieron.

La niña había sido diagnosticada con Leucemia Mieloide Aguda tipo M4/M5 de alto riesgo, una enfermedad que su padre, Adam Verdecia, describió sin rodeos: "No tiene otro tratamiento que no sea trasplante de médula".

Los reportes médicos del Hospital Pediátrico Universitario de Holguín confirmaban que Vanessa había sufrido una recaída severa. Según las publicaciones, presentaba "infiltración de más del 60 % de blastos mieloides en médula ósea, anemia grave, plaquetas críticamente bajas, infecciones recurrentes y un pronóstico muy delicado".

Un hospital en Italia había aceptado el caso para realizarle el trasplante, procedimiento que Cuba no practica en pacientes pediátricos y para el cual el país no figura en ningún registro internacional de donantes.

El costo del tratamiento en el exterior oscilaba entre 65,000 y 160,000 euros, una cifra completamente inalcanzable para la familia.

La alternativa era llevarla a Miami, donde un hospital ya la esperaba. "Vanessa estaba muy delicada. Su condición no le permitía viajar en un vuelo regular, la familia estaba preparada para trasladarla en aeroambulancia directamente a Miami", explicaron quienes siguieron el caso.

"En Cuba ya prácticamente no existen más opciones médicas para salvarla", señalaron las publicaciones, resumiendo la situación que enfrentan decenas de familias cubanas con niños enfermos de cáncer que no pueden acceder a tratamientos que el sistema de salud de la Isla es incapaz de ofrecer.

Otras voces en redes sociales también se sumaron al duelo. "Que Dios te coja en su manto, princesa", escribió la activista Yan Cuba Nayara, impulsora del proyecto humanitario "Luz del Corazón".

"En paz descanse Vanessa", publicó el activista Noly Blak, conocido por organizar colectas y campañas de ayuda para personas en extrema pobreza o con problemas de salud en Holguín.

Este caso expone con crudeza las limitaciones del sistema de salud cubano.

Cuba no realiza trasplantes de médula ósea pediátricos y no figura en ningún registro internacional de donantes, lo que obliga a las familias a buscar tratamiento en el extranjero a costos que pueden oscilar entre 65,000 y 160,000 euros.

El colapso sanitario está documentado: el Ministerio de Salud Pública reconoció en julio de 2025 que solo se cubre el 30 % del cuadro básico de medicamentos, y la mortalidad infantil escaló a 8,2 muertes por cada mil nacidos vivos, frente a 3,9 en 2018, un aumento de casi 110 % en siete años.

La historia de Vanessa no es única. Desde 2022, múltiples familias cubanas han tenido que recurrir a visas humanitarias o campañas de recaudación internacional para acceder a trasplantes u otros tratamientos que el Estado cubano es incapaz de proveer.