CiberCuba desmiente montaje falso sobre la supuesta muerte de Raúl Castro

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Un montaje falso que usaba fraudulentamente la identidad visual de CiberCuba para anunciar la supuesta muerte de Raúl Castro se viralizó este jueves en Instagram, acumulando miles de reacciones y cientos de comentarios antes de ser desmentido públicamente por este medio.

La publicación fue originada por la cuenta @luismolina_tattoo con el texto «Ver para creer, después dirán que es mentira», y se propagó rápidamente entre usuarios cubanos dentro y fuera de la isla.

La cuenta oficial de CiberCuba en Instagram respondió directamente en los comentarios del post viral con un mensaje inequívoco: «FALSO MONTAJE USANDO NUESTRA IMAGEN: borrar este post falso».

La reacción de los usuarios osciló entre el humor, la incredulidad y el deseo de que la noticia fuera cierta.

«Cuba de luto, papá murió», escribió el propio autor del post en los comentarios, a lo que otro usuario respondió: «Dios te oiga». Otros fueron más escépticos: «Embuste, él es capaz de meter ese show para librarse», señaló una internauta.

Usan reiteradamente la imagen de CiberCuba para generar fake news

El uso fraudulento de la identidad visual de CiberCuba para difundir noticias falsas persigue dos objetivos documentados: generar confusión y debate viral, y dañar la reputación del medio.

La regla para identificar estos montajes es simple: si la noticia no aparece en las plataformas oficiales de CiberCuba, es una invención.

En septiembre de 2025, CiberCuba desmontó un bulo idéntico que siguió una cadena de amplificación documentada: un perfil sin credibilidad publicó que Castro había sido hospitalizado de urgencia.

Otra página, que se presentaba como medio de comunicación, replicó ese contenido y llegó incluso a medios internacionales que lo citaron como «fuentes no oficiales» y finalmente un perfil de parodia que imita el formato CiberCuba elevó la «hospitalización» a «muerte».

El propio autor del rumor, Ignacio Giménez, reconoció haberlo fabricado deliberadamente y dijo que era una «prueba» para medir la confiabilidad de los medios. En septiembre de 2024 ocurrió un episodio análogo con imágenes falsas y manipuladas.

El terreno para esta desinformación es especialmente fértil en este momento. El 1 de mayo, Raúl Castro apareció visiblemente desmejorado en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana presidiendo el acto del Día de los Trabajadores junto a Díaz-Canel. Era su primera aparición pública en cinco meses.

Antes de esa fecha, su última presencia había sido el 2 de diciembre de 2025 en la sesión final de la Asamblea Nacional, donde fue descrito como frágil y con dificultades para caminar.

En marzo de 2026, Castro estuvo ausente del 9º Congreso del Partido Comunista de Cuba, lo que reactivó las especulaciones sobre su estado de salud.

En abril de 2026, Díaz-Canel declaró a Telesur que Raúl Castro estaba «vivo pero retirado por razones de salud» y que era «frágil debido a su avanzada edad».