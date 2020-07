Yomil comparte emotivos videos junto a El Dany: "Todavía no asimilo la idea de que no estás, hermanito"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo, o simplemente Yomil, aún no da crédito a la repentina muerte de su amigo y compañero de batallas El Dany y confesó a sus seguidores que todavía no logra levantarse sin llorar.

Para recordarlo haciendo lo que amaba, Yomil ha compartido varios videos en su cuenta de Instagram.

"Te amo con toda las fuerzas de mi corazón, hermanito mío, por más que pasan los días no logro salir de este sufrimiento, todavía no me lo creo, asere", escribió el cantante junto a un emotivo video en el que ambos se funden en un abrazo al final de uno de sus conciertos.

Otro de los videos recoge los minutos antes de que Yomil y El Dany se presentaran en La Piragua para cerrar los Carnavales de La Habana.

En el clip aparece El Dany bailando, con el sentido del humor, la sonrisa y el carisma que lo caracterizaban.

"Hermanito sin ti no se vale, sin tu sonrisa, sin tu energía, ya nada va ser igual Danilo, el daño es muy grande, mano, nadie tiene noción de este sufrimiento que todos tus amigos y familia estamos sintiendo, tu pérdida no se supera, hermanito, por más que pasen los días y los años es imposible olvidar los hermosos momentos que pasamos juntos mi petardo, sin ti no Danilo, sin ti no", escribio junto al video.

"Otro día que me levanto y lo primero que hago es llorar porque todavía no asimilo la idea de que no estás hermanito, de que en los días como hoy estuviéramos almorzando juntos, preparando el plan de nuestro próximo disco, de pasar toda la tarde noche trabajando en el estudio, riéndonos haciéndonos anécdotas de tantas cosas lindas vividas juntos mi Danilo", recordó Yomil.

"Te amo como nunca he amado a nadie, nuestra hermandad nunca fue algo normal, nosotros somos uno mi petardito", expresó.

El Dany murió el pasado sábado a causa de una afección cardiovascular aguda, según la versión otorgada por la prensa oficialista. Sin embargo, los detalles de su fallecimiento no se han esclarecido.

Yomil revelo en un video el domingo que se lo que ocurrió con Dany, que llevaba una semana en el hospital por un dolor en las piernas, fue una negligencia médica.

