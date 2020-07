Fallece en Miami por coronavirus el doctor cubano que escaló el Everest

El médico cubano que escaló el Everest, Dr. José Antonio Soto (Tony Soto) falleció este jueves en Miami, Florida, a causa de la COVID-19.

Este cienfueguero se formó como médico en la capital cubana, fue profesional de la salud en el Hospital Manuel Fajardo y posteriormente se radicó en Estados Unidos, donde profundizó sus estudios y ejercía como especialista en Medicina Familiar y cirujano.

Tony Soto era una persona querida por sus conciudadanos y un gran comunicador que compartía contenidos científicos, en programas de televisión y radiales. En los últimos meses estuvo dedicado especialmente al estudio del nuevo coronavirus.

Además del amor y respeto que profesaba a su profesión, sentía singular afición por escalar montañas, navegar y conocer otras culturas.

Soto alcanzó fama entre la comunidad cubana en el 2016 por escalar una de las montañas más altas del planeta. Desde los 5643 metros de altura del Monte Kala Pattar, a los pies del Everest recitó los Versos Sencillos y cantó el Himno Nacional de Cuba.

"Soto Everest Medical Expedition acaba de hacer cumbre el 25 de diciembre del 2016 en la cima del monte Kala Pattar a los pies del Everest", indicó el médico cubano en Facebook.

En esta cima se colocó entonces una placa conmemorativa del pueblo de Cuba al pueblo de Nepal con gratitud a los Estados Unidos de América, en recordación a esta expedición y la altitud tope escalada por un cubano, Dr. José Antonio Soto.

La saturación de oxígeno en sangre del Dr. Soto de camino a la cima del Everest era de 70-71% y aun así, sostuvo su expedición, quizás porque era un hombre optimista que se negaba a abandonar sus metas.

Sin embargo, la vida pone trampas a la pasión y la fuerza de voluntad. La COVID-19 se llevó este jueves a uno de los guerreros que luchaba contra ella en consulta médica y en medios de comunicación.

Entre los mensajes más recientes del Dr. Tony Soto en su perfil de la red social Facebook, hay decenas dedicados a luchar contra el coronavirus. Uno de ellos recuerda el papel determinante que tienen los médicos en estos tiempos y cómo su labor se hace nula si no colaboramos todos y trabajamos como un gigantesco equipo:

“La curva no se está aplanando, nosotros estamos aplanando la curva. Sigamos, juntos todos ¡Vivos!”.

El proyecto Lost on the frontline, de The Guardian y Kaiser Health News estima que han muerto en Estados Unidos, desde que se inició la pandemia hasta la actualidad, más de 800 profesionales de la salud.