Actor cubano Erdwin Fernández muestra su apoyo a Susana Pérez desde Cuba

El actor cubano Erdwin Fernández Collado salió en defensa de su colega Susana Pérez, contra los recientes ataques que ha recibido en las redes sociales por su abierta postura a favor del presidente norteamericano Donald Trump.

“Y siguen insultando a Susana Pérez, por favor, yo solo veo en ella a una gran profesional, una mujer feliz sobre todas las cosas, realizada, triunfadora, dueña de su vida y de su destino. ¡Felicidades, Susana, por todos tus éxitos y por ser cubana, porque aquí naciste y te criaste y serás nuestro orgullo, por tu belleza, por tu hermosa voz; esta será tu tierra por siempre, estés donde estés!”, expresó Erdwin en su muro de Facebook.

La reconocida actriz, quien desde hace años reside en Miami, ha sido objeto de numerosas críticas tanto en su país como en Estados Unidos, tras poner su voz a un anuncio de la campaña electoral del mandatario Trump.

En el video, diseñado para atraer el voto de los cubanos en los comicios de noviembre, se acusa a los demócratas de lanzar un boicot contra la marca Goya “tan solo porque Goya está trabajando con el presidente Trump”, y se califica al candidato Joe Biden de “extremista” y de ser “demasiado débil para defendernos”.

Pese a la polémica desatada, Susana ha asegurado que en Estados Unidos todo el mundo tiene derecho a apoyar la opción política que desee, y que las agresiones que ha sufrido solo son una muestra de la influencia del sistema socialista en los cubanos.

“Nosotros hemos perdido la costumbre de ejercer nuestro derecho a expresarnos y dar nuestra opinión”, dijo en declaraciones al programa ‘Esto no tiene nombre’.

Susana se refirió expresamente al comentario del periodista Jesús Álvarez López, de la emisora CMHW, de Villa Clara, quien la tildó de “excubana” y la acusó de haber pasado “estercolero de la historia”, tras conocer las críticas de la actriz al sistema comunista imperante en la isla.

“Yo nunca voy a ser excubana. Yo siempre he sido cubana, lo soy y lo seré. Él no es quién para determinar eso. El gobierno no es la patria, la patria es mucho más grande que todo eso”, recalcó ella.

La reconocida actriz, quien labora en un hospital de Miami, también fue criticada por la campaña del candidato demócrata Joe Biden, que se aprovechó de un antiguo poema dedicado al Che Guevara al que la artista le puso voz hace dos décadas, cuando residía en La Habana.

“Yo sencillamente me pregunto por qué atacan al mensajero y no aclaran el mensaje. No he visto a ninguno de los demócratas que diga: ‘No, nosotros no somos socialistas, no estamos de acuerdo con lo que dice el anuncio’. Me atacan a mí y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra”, subrayó en una entrevista con el periodista cubanoamericano Juan Manuel Cao.

“Ningún socialista, ningún demócrata, ninguno de los que se dice revolucionario y defiende ese proceso que nos está haciendo pasar hambre, me va a hacer callar”, añadió entonces.