Luis Alberto García recuerda película Clandestinos: "Nada ni nadie va a obligarme a renegar de ella"

El popular actor cubano Luis Alberto García Novoa recordó la película Clandestinos (1987), protagonizada por él e Isabel Santos, y aseguró que nada lo hará renegar de ella.

Luis Alberto compartió en su cuenta de Instagram la secuencia final del filme, en la que su personaje de Ernesto, un joven que luchaba con su novia contra la dictadura de Batista, es asesinado; una escena considerada de las más dramáticas y emotivas del cine cubano de todos los tiempos.

"Ernesto y Nereida, que bien podrían llamarse Ángel y Norma, hicieron lo que en aquel entonces les dictó su conciencia por amor y con amor. Fernando Pérez, Isabel Santos y yo fuimos muy felices haciendo este filme con amor y por amor. Intuyo que el resto del elenco y todos los que participaron en él, también", dijo.

"Sigo creyendo, 37 años después, que es una película hermosa. Nada ni nadie va a obligarme a renegar de ella. Ni de mí", recalcó.

Estrenada en 1988, Clandestinos es una película dramática dirigida por Fernando Pérez, que relata la vida de unos jóvenes que luchaban contra la tiranía de Fulgencio Batista en La Habana.

Protagonizada por Luis Alberto García e Isabel Santos, secundados por Susana Pérez, René Losada, Amado del Pino, Miguel Gutiérrez y Miguel Navarro, el filme tuvo un gran éxito y recibió numerosos premios.

García Novoa compartió esta semana otra publicación en sus redes en la que pide la opinión de sus seguidores para actualizar su contenido en Instagram.

"Me gustaría saber qué contenidos desearían que publicara. Les ruego entonces que me dejen sus propuestas en sus comentarios y me colaboren en compartir para que tengamos una experiencia más abarcadora", escribió.