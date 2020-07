Costa Rica registra nuevo récord diario de contagios y muertes por coronavirus

Costa Rica registró el sábado 931 nuevos contagios por coronavirus, la mayor cifra diaria, para un acumulado de 14.600, mientras que reportó el mayor número de muertes en un día, 11 personas, que elevaron el total de fallecimientos a 98.

La nación centroamericana de cinco millones de habitantes en la que el virus estuvo contenido durante los primeros meses de la pandemia, ha registrado el 72% de los casos en lo que va de julio, según un reporte de Reuters.

El avance obliga reformas rápidas en nosocomios públicos para atender a casi 300 pacientes que estaban hospitalizados el sábado, y autoridades alistan contenedores especiales para cadáveres con el virus, dijo el presidente del Seguro Social, Román Macaya, en conferencia de prensa.

Pese al crecimiento de contagios, los hoteles operan y están esperando a turistas extranjeros que podrán entrar al país desde el 1 de agosto a través de los dos aeropuertos internacionales, si provienen de la Unión Europea, Reino Unido o Canadá.

Además, el Gobierno dijo que también en agosto se reducirán las restricciones de acceso a playas y espacios naturales turísticos.

La semana pasada el gobierno del país centroamericano, que meses atrás se jactaba de ser la excepción de la región, tuvo que admitir que había perdido el control de la pandemia.

Las autoridades se han visto obligadas a endurecer las restricciones a la actividad económica y social, mientras el virus se extiende en las áreas más pobladas y se incrementa el número de hospitalizaciones.

El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó que ya no tienen capacidad de seguir el rastro de las cadenas de transmisión y el número real de nuevos contagios podría ser el doble o el triple del que pueden diagnosticar las autoridades sanitarias.

Según una información del diario español El País, no se ha podido establecer el perfil de los nuevos pacientes, salvo datos muy generales como las edades y las zonas geográficas donde residen. No obstante, las autoridades sanitarias reconocen que estos contagiados ya no son aquellas primeras personas que importaron el virus tras regresar de Europa o Estados Unidos.

La epidemia hace sus mayores estragos en los barrios más humildes o incluso en zonas marginales.

Investigadores del Centro Centroamericano de Población, adscrito a la Universidad de Costa Rica, obtuvieron la llamada “tasa R”, que mide a cuántas personas es capaz de contagiar un solo paciente de coronavirus, concluyeron que en la primera semana de este mes esa tasa era la más alta de América Latina.

“Esta tasa R=1,7 significa un potencial de duplicación cada 11 días en la cantidad de personas infectadas, lo cual es grave”, precisó el reporte.

En abril, la tasa costarricense era la más baja de Latinoamérica.

Mientras, la población trata de protegerse y cumplir las medidas de prevención dictadas por el gobierno. La mayoría de los ciudadanos usan mascarilla en las calles. Los autos solo pueden circular para abastecerse, por trabajo o para ir al médico. Las escuelas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.