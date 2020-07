Susana Pérez responde a los ataques: "Siempre cubana"

La actriz cubana Susana Pérez se ha convertido en blanco de críticas luego de poner su voz en un anuncio de la campaña electoral de Donald Trump y mostrar su apoyo al actual presidente de Estados Unidos.

La reconocida artista fue incluso tildada de "excubana" por un periodista oficialista que tuvo a bien seguir la práctica del gobierno y expropiar de sus raíces a quien piense diferente y tenga la valentía de reflejar una postura y hacer ejercicio de su libertad de expresión.

Susana ya ha hecho algunas declaraciones al respecto, pero quiso dejar claro en sus redes sociales, con dos simples palabras, que nunca nadie podrá quitarle su nacionalidad y que, como dijo recientemente "la patria es mucho más que un gobierno".

"Siempre cubana", escribió la actriz en inglés en su cuenta de Instagram.

Además de recibir críticas desde Cuba y de cubanos fuera que está en contra de Trump, Susana también fue atacada por la campaña presidencial de Joe Biden, que desempolvó un material en homenaje al Che Guevara, al que Susana le puso voz hace dos décadas.

La actriz dijo al periodista cubanoamericano Juan Manuel Cao que no entendía por que los demócratas la atacaban a ella, pero ninguno aclara que no apoyan el comunismo.

"Yo sencillamente me pregunto por qué atacan al mensajero y no aclaran el mensaje. No he visto a ninguno de los demócratas que diga 'no, nosotros no somos socialistas, no estamos de acuerdo con lo que dice el anuncio', me atacan a mí", expresó.

Susana, que desde hace algún tiempo tiene una postura firme contra el régimen cubano, aseguró que nunca más un socialista "me va a hacer callar".

"Nosotros (los cubanos) hemos perdido la costumbre de ejercer nuestro derecho a expresarnos y dar nuestra opinión", dijo al programa Esto no tiene nombre.

Sus declaraciones en contra del gobierno cubano también le han valido críticas e incluso la han acusado de "traicionar" el cariño que siempre le ha tenido el pueblo cubano.

"Yo no estoy traicionando el cariño del pueblo cubano, al contrario, quiero que despierten", dijo en una entrevista que le hizo su hijo y también actor, Roberto San Martín.

"Yo los estoy alertando de que despierten porque salir de Cuba para mí fue abrir los ojos y comprender una serie de cosas que allí no las puedes comprender. Es tanta la propaganda, la mentira y el adoctrinamiento que no lo puedes comprender, tienes que alejarte", sostuvo.