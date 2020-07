"Esta playa tan linda parece un vertedero de basura", lamenta cubana

Una cubana lamentó el estado de una playa en la provincia de Cienfuegos, la cual comparó con un "vertedero de basura".

Se trata de Playa Rancho, en esa provincia al centro de la Isla, llena de desechos tanto en el agua como en el área de la arena.

"Esta playa tan linda parece un vertedero de basura", dijo la usuaria de Facebook Rita Cayo.

"No veo ni un inspector ni tampoco donde echar tanta basura... da pena, vergüenza, es horrible lo que está pasando con la gente y esto no tiene nada que ver con bloqueo, desabastecimiento, etc...", agregó.

La cubana cuestionó si "los dirigentes e inspectores o personas que atienden las playas y el medio ambiente de la ciudad más limpia de Cuba no han venido a la playa en estos días o dos semanas atrás, porque sigue estando la misma basura y más".

Situaciones similares a estas se pueden encontrar en muchas de las concurridas playas de Cuba. Incluso ni la famosa Varadero escapa de la suciedad y los deshechos. La falta de cestos de basura y de normas que regulen la limpieza de las playas hace que el caos se apodere de estas.

El pasado año CiberCuba denunció que la playa de Tarará, una de las que más suelen visitar los capitalinos en La Habana del Este, se encontraba repleta de basura.

En ese entonces una vacacionista declaró que estuvo nueve días en la playa y que las autoridades no hicieron nada por limpiarla. Incluso la playa Mar Azul, aunque menos, también tenía botellas, latas, absorventes, bolsas en sus alrededores.

El pasado año un grupo de jóvenes ambientalistas, por iniciativa propia, limpiaron varias playas, ríos y parques del país.

Una gran recogida de desechos tuvo lugar en la playa La Boca, ubicada a unos 7 kilómetros del centro de Trinidad, en la provincia de Sancti Spíritus, por algunos jóvenes de manera independiente.

En solo 3 horas el grupo recogió 15 sacos de basura. “No podíamos imaginar cuán duro iba ser nuestro trabajo, tanto dentro y fuera de la playa. Fue angustiante ver los cientos de latas y desechos sólidos en el fondo marino a escasos metros de la arena”, dijo un joven participante.

“El Estado debe comprometerse de una vez con su gente, necesitamos de leyes de protección ambiental y animal, ellos saben que prescindimos de ellas, Cuba no es un basurero, es la casa de todos, un espacio común donde compartimos a diario”, añadió.

Otro grupo de jóvenes ambientalistas convocó el pasado año para un saneamiento del famoso río Almendares de La Habana, donde recolectaron 680 kg de deshechos.