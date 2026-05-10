Observan en la plataforma insular de Cuba fenómeno llamativo de desove de corales

Desove de corales en plataforma insular de Cuba Foto © Instagram/cultivo_corales.cuba

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Las profundidades de la plataforma insular cubana se convierten este domingo en el escenario de un singular fenómeno de la naturaleza marina: el desove de corales hermatípicos, un evento reproductivo masivo y sincronizado de enorme importancia para la salud de los arrecifes del país.

Un equipo multidisciplinario de científicos, estudiantes y voluntarios se sumerge hoy en una misión que lidera el Centro de Investigaciones Marinas (CIM) de la Universidad de La Habana, junto al Acuario Nacional de Cuba y la Sección Marina de la Sociedad Cubana de Zoología, según informaron sus organizadores a la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El objetivo central de la expedición en 2026 es ambicioso: perfeccionar el calendario de desove de corales a nivel nacional, una herramienta científica esencial para planificar futuras intervenciones de restauración de los ecosistemas coralinos de la nación, indica la fuente.

Antes de la inmersión, amplía el reporte, el CIM acogió el pasado viernes las conferencias magistrales de la especialistas Patricia González Díaz y Marileidy Albertus, quienes profundizaron en los desafíos de la reproducción sexual de los arrecifes.

Ambas expertas resumieron así la misión: «El objetivo de este 2026 es ambicioso: perfeccionar el calendario de desove de corales a nivel nacional, una tarea que exige rigor científico y una pasión inquebrantable por la conservación».

Los corales hermatípicos, protagonistas de este evento, son aquellos que contribuyen significativamente a la construcción de los arrecifes mediante la aportación de carbonato cálcico proveniente de sus esqueletos, lo que los convierte en los principales arquitectos de estos ecosistemas.

El desove coralino es un fenómeno en el que colonias enteras liberan simultáneamente millones de gametos —huevos y espermatozoides— al agua en una sola noche, generando lo que los científicos describen como una «nevada biológica» de burbujas blancas ascendentes. Este proceso de reproducción sexual es fundamental porque genera diversidad genética en los arrecifes, haciéndolos más resilientes frente al blanqueamiento y el cambio climático.

La observación y documentación del desove natural se integra a una estrategia científica más amplia, inscrita en el proyecto CoralCarib de restauración de arrecifes, financiado con 10,8 millones de euros por la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima de Alemania, que abarca 1,871 hectáreas de arrecifes prioritarios en Cuba, República Dominicana, Jamaica y Haití.

Ese proyecto combina reproducción asexual mediante fragmentos de corales y reproducción sexual asistida con recolección de gametos y cultivo de larvas, complementando así los viveros de fragmentación con individuos genéticamente únicos.

En Guanahacabibes se aplicaron técnicas para reproducir corales de Acropora cervicornis, y en agosto de 2022, desovaron 11 colonias monitoreadas como parte de esas técnicas de reproducción asistida.

La urgencia de estas iniciativas responde a amenazas crecientes. En 2024 se confirmó mortalidad masiva de corales en el Parque Nacional Desembarco del Granma, donde la especie Acropora palmata sufrió pérdidas documentadas por el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad en Santiago de Cuba.

A ello se suma la aparición de especies invasoras: en septiembre de 2022 se detectó en la ensenada de Bacuranao, al este de La Habana, la primera presencia en Cuba del coral blanco Unomia stolonifera, que fue eliminado en 2023. Y en junio de 2025, la descomposición del sargazo puso en riesgo la biodiversidad marina en zonas costeras como la bahía Baitiquirí, en Guantánamo.

Pese a estas presiones, los arrecifes cubanos han sido considerados entre los mejor conservados del Caribe. La investigadora Dorka Cobián Rojas, responsable del programa de monitoreo en Guanahacabibes, advirtió que Cuba intenta rescatar sus arrecifes dañados por la sobrepesca y el calentamiento global, señalando que «los arrecifes han sido seriamente afectados en los años recientes».

El CIM, fundado en 1970, es una institución científica líder en investigación marina en Cuba y ha impulsado colaboraciones internacionales para el monitoreo de ecosistemas coralinos.