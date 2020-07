Iliana Hernández despierta siendo vigilada por la Seguridad del Estado

La reportera de CiberCuba Iliana Hernández amaneció este viernes con un agente de la Seguridad del Estado montándole guardia a solo unos metros de su casa.

La propia periodista utilizó su celular para grabar un breve video, en el que se puede observar claramente al sujeto, de pie semioculto detrás de unas plantas que sobresalían de una casa hacia la acera, mientras disimulaba mirando su teléfono.

“El primer reporte de la mañana de hoy viernes, jajajaja. Hay que reírse señores. Parece ser que yo soy muy peligrosa, mi arma es un teléfono y que yo sepa no mata gente, más bien las aviva contra una dictadura”, expresó Iliana.

“Queremos vivir, vivir dignamente, sin hipocresías, como nos enseñó José Martí, y estos esbirros no desean que se cumpla el sueño del Apóstol. Mancillan su obra con estas represiones hacia mi persona y hacia todos los cubanos”, añadió.

La reportera quiso alertar a sus familiares y amigos de lo que le podría pasar en las horas sucesivas, pero que no abandonaría sus planes por la presencia amenazante del hombre.

“Que sepan que cuando llegue el momento voy a salir, me llevarán a un calabozo y no volveré a mi casa. Iré a donde tenía pensado ir, si todo esto es por lo que dije en mi directa por el 370 se están adelantado. Mi casa no es calabozo”, advirtió.

El video ha originado comentarios de solidaridad hacia la reportera. En uno de ellos, una amiga le pregunta cuál es el objetivo de los agentes represores con ese tipo de acción.

“¿Decir quién entra o sale de tu casa? ¿Anotar a que hora sales a comprar el pollo? ¿Quiénes te visitan? ¿Qué hacen?”, inquirió.

Iliana explicó con minuciosidad que el propósito es forzarla a permanecer dentro de su casa sin salir. “Si salgo me dicen que no puedo salir, o me detienen y me paso 24 horas en el calabozo, como ha pasado otras veces y ellos se van a sus casas”.