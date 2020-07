Karol G le envía un profundo mensaje a sus fans: "Son tiempos difíciles pero no perdamos la esperanza"

Karol G está viviendo un verano agridulce. Pese al éxito que está cosechando con su último sencillo Ay, DiOs Mío! y las nominaciones que le están lloviendo a diferentes premiaciones, la joven sufrió en su propia piel lo qué es el coronavirus al contagiarse.

Tras pasar unas semanas complicadas en las que estuvo aislada por la enfermedad, la reguetonera ya se encuentra bien y en el hogar que comparte con Anuel AA en Miami, donde regresó al dar negativo en la última prueba que se realizó.

Sin embargo, en estos extraños tiempos la artista ha estado poco pendiente en el mundo virtual. Algo que ha querido remediar mandando un sincero mensaje a sus fans, en el que ha incluido una profunda y positiva reflexión sobre los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo.

"Solo quería decirles lo agradecida que me siento por tenerlos a ustedes y por su apoyo incondicional en cada paso que doy. Hacen parte de cada uno de mis éxitos. Hoy celebro y agradezco que ese amor que me regalan me ha dado la motivación de todos estos días...", comenzó la cantante colombiana en Instagram.

Para concluir la publicación, que acompañó de una imagen suya firmada por ella, dijo: "Les mando un abrazo porque sé que son tiempos difíciles pero no perdamos la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Los quiero mucho".

Tras once horas colgado, el post supera los 840 mil 'likes'. A este texto le han respondido sus fans con palabras de cariño y aliento en el tablón de comentarios.

La reguetonera quiso llevar en secreto que se había contagiado de coronavirus. Sin embargo, en contra de sus planes, la noticia transcendió a los medios después de que alguien de su entorno lo filtrara.

"Tuve el COVID, fue súper difícil, súper doloroso. Pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me hice otra prueba y espero que salga negativa", comentó hace dos semanas en un directo en el que confirmó que había pasado por la enfermedad y que no quería que fuese público por no preocupar a sus padres y para no eclipsar el estreno de su último sencillo.

