Cantante cubano sobre tiendas en dólares: "Son un secuestro autorizado, si no le mandas dólares a tu familia no comen"

El cantante cubano Peter Nieto dijo en una directa en redes que los cubanos tienen que parar de conformarse y dejar de ver como una virtud el hecho de reírse de los problemas que tienen que pasar a diario.

"Las tiendas en dólares son casi un secuestro autorizado en el que los cubanos que están fuera tienen que mandarle dólares a su familia en Cuba si quieren que coman", dijo el artista.

"¿Pero qué van a hacer los cientos de personas que conozco que no tienen familia afuera? Me han estado hablando del bloqueo, con que la culpa es de los americanos. Espero que en algún momento paren de echarle las culpas al bloqueo", señaló.

El exintegrante de la Charanga Habanera dijo estar "muy preocupado" por la gente en Cuba y resaltó que "ya es hora de que paremos con el silencio".

"Yo estoy preocupado por mi gente porque no entiendo por qué en Cuba no hay comida, por qué en las tiendas en la moneda en la que tú le pagas a tu pueblo no hay comida y en las otras tiendas estás cobrando en dólares americanos cuando los cubanos no ganan en dólares", sostuvo el cantante.

"Ayer hablando con un amigo de mi barrio me dieron ganas de llorar, porque es triste que un amigo tuyo te diga que tiene dinero pero no hay qué comprar y en las tiendas en las que hay cosas hay que hacer cola desde el día anterior", contó.

Además, exhortó a los cubanos a contar lo que está pasando en Cuba: "Usted no tiene que arriesgarse haciendo fotos a una cola y que lo multen, no hacen falta fotos, usted solo tiene que hablar, decir 'Tengo hambre y no hay comida'".

"Yo sería incapaz de pedirle a nadie que haga lo que yo nunca he hecho, desde dentro de la isla siempre en mis redes sociales dije que no estoy de acuerdo con las cosas que nos pasan a los cubanos de a pie", explicó.

"Espero que todo el mundo se dé cuenta de que no ven al hijo de ningún dirigente en ninguna cola", puntualizó.