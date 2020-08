Juan Formell y 78 que van

Juan Clímaco Formell Cortina, compositor y director de la legendaria orquesta Los Van Van, que puso a bailar a millones de cubanos, cumpliría este domingo 78 años y sus seguidores en todo el mundo lo recuerdan con post, fotos y vídeos en las redes sociales.

Habanero y con nombre de santo católico, Formell debutó a los quince años como guitarrista en agrupaciones que tocaban en los pujantes cabaret, radio y televisión de la época y en 1959 empezó a trabajar como bajista de la banda de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Juan Formell al lado de su madre y junto a su padre y hermano mayor / Foto: Cortesía familiar

Siendo la guitarra-bajo de la orquesta de Elio Revé, en 1969 decide dejar la orquesta y fundar una propia: Los Van Van, con la que puso a bailar a Cuba, y que posibilitó continuara en una labor creativa de búsquedas y experimentación, apoyándose fundamentalmente en el aprovechamiento máximo de los recursos expresivos del Son.

El Songo, denominación que Formell y José Luis Quintana (Changuito) dieron a un nuevo ritmo, devino en sello de identidad de Van Van y determinante en su creación posterior. En 1981, incluyó los ahora reconocidos trombones para consolidar el registro sonoro de la orquesta cubana más popular del último medio siglo.

Marilú, La candela, Te traigo, Chirrín chirrán, Seis semanas, Llegué, llegué, Que no, que no, El baile del buey cansao, Por encima del nivel, La Habana no aguanta más, Anda ven y muévete, Artesanos del espacio, La titimanía, El negro no tiene na, y otras muchas canciones forman parte de la memoria sentimental cubana.

Formell tocando en un concierto en La Habana / Foto: Cortesía familiar

Formell no solo hizo bailar a millones de cubanos y bailadores extranjeros, sino que cultivó también la canción, musicalizó poemas de Nicolás Guillén y escribió música para obras de teatro, entre las que se encuentran "La barbacoa" (1984, Abraham Rodríguez) y "Vivir en Santa Fe" (1986, Nicolás Dorr).

Para el cine compuso la banda sonora de "Los pájaros tirándole a la escopeta" (1984, Rolando Díaz) y para la televisión "La rueda de casino" (1992, José Milián).

Un coqueteo tardío con algunas drogas deterioró su salud, pero la reacción de músicos veteranos de Los Van Van y de su entonces esposa, Diana Delgado, impidieron que su adicción fuera a más y Juanito Formell volvió por sus fueros en sus dos vertientes principales.

Beatriz Márquez le pidió grabar juntos su tema "Este amor que se muere" , acompañados por el piano de de Jorge Aragón; quizá fue la última vez que Juan Formell no apareció en público con Los Van Van, pero Ian Padrón confiesa que "aún se eriza" cuando ve el videoclip de la canción, que grabó en una sola toma.

Coqueto hasta la médula, el maestro agradeció al cineasta su pieza: "Me gusta porque me quitaste unos cuantos años, me veo más bonito".

Juan Formell en una entrevista en su casa en La Habana / Foto: Cortesía familiar

Juan Formell, fallecido el 1 de mayo de 2014, requiere una biografía que incluya testimonios de sus allegados y la mirada de expertos que desnuden frente a los cubanos a ese hombre que, juntando sandunga y lirismo, cantó aquello de "Por no verte llorar, yo sería capaz de, bailar así sin parar. Por no verte sufrir, yo sería capaz de, cantar así sin parar, quiero verte feliz".

Felicidades Maestro. San Juan Clímaco necesitó 30 escalones para subir al Paraíso, pero tu llevaste a Marilú a la soledad junto al mar, a la Sandunguera le pusiste freno con ese opening sinfónico a cuatro manos de Changuito y Pupy y, cuando los bailadores dudaban, sonaron los trombones.

Quizá en lo único que te equivocaste fue en eso de que El negro no tiene na... Los negros y blancos te tienen a ti, Juanito, el Mozart de Cuba porque la miraste con tu luz y tu elegancia. Ahi namá...