Jennifer Lopez alborota las redes con una foto en bata y sin maquillaje

Jennifer Lopez no para de reafirmarse como una de las mujeres más bellas de la industria artística. A sus 51 años no solo presume un cuerpo de infarto, sino que no teme en compartir una imagen recién levantada, sin maquillaje ni peinado.

La cantante alborotó las redes con una imagen con la que quiso darle los buenos días a sus seguidores y mostrarse en su versión de mujer común y corriente.

"¡Buenos días a todos!", escribió junto a la imagen, en la que aparece luciendo una bata blanca de baño, con el cabello despeinado y sin una gota de maquillaje, una estampa que le ha valido en pocas horas más de un millón de corazones.

"Súper natural y súper hermosa", "Wow, qué bella eres", "Belleza natural. Simplemente hermosa", "Tu cara de la mañana es hermosa", "Demuestras todos los días la persona increíble que eres, completamente iluminada", fueron algunos de los comentarios de sus más de 127 millones de seguidores.

Jennifer Lopez es un constante ejemplo de que no importa la edad para verse estupenda. La diva del Bronx parece haber descubierto el secreto de la juventud eterna pues cada año que pasa luce más espectacular.

Además, es un ejemplo de trabajo duro y esfuerzo, una mujer que no para de superarse y no se cansa de trabajar todo el tiempo, a pesar de la gran fama mundial que la arropa.

