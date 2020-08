La exvanvanera Yeny Valdés anuncia sorpresas y tres temas de su autoría

La cantante cubana Yeny Valdés ha anunciado a sus seguidores de las redes sociales que traerá muchas sorpresas "cuando termine esta locura".

La exvanvanera ha adelantado, además, que continúa trabajando en su disco, que contará con tres temas de su autoría y otros de su esposo, el músico Erick Barbería.

"Un grande de la música me invitó a un proyecto hermoso pero eso se los dejo para más adelante" añadió sin dar más detalles.

La intérprete, poseedora de una potente y melodiosa voz, no perdió la ocasión para agradecer a los que siempre han apoyado su carrera, tanto cuando era la voz femenina de El tren de la música cubana -cuyo fundador Juan Formell habría cumplido hoy 78 años- como ahora que está enfocada en su trayectoria en solitario.

A principios de 2017 se supo que Yeny dejaba Los Van Van tras 16 años siendo su voz femenina. Los motivos fueron aclarados poco después por ella misma, al asegurar que sus razones eran estrictamente personales y amorosas, pues se había casado con Barbería, residente en California.

"Manejamos la posibilidad de seguir con los Van Van yo desde acá y en los conciertos me uniría a la banda, pero Cuba no me lo permite, o sea, debo estar viviendo permanentemente en la Habana para que esto fuera posible”, dijo en su momento.

En abril pasado, durante la cuarentena por el coronavirus, regaló un divertido tema dedicado precisamente al letal virus, compuesto por ella y Barbería.

Poco antes sorprendió a sus incondicionales con la interpretación en vivo uno de sus nuevos temas, lo que le valió para hacer gala de su poderío vocal y dejar a sus incondicionales con deseos de escuchar más de sus nuevos trabajos.

Yenisel Valdés se graduó de Dirección Coral en la Escuela Provincial de Artes de Pinar del Río. Comenzó en la música en el año 1997, cuando formó parte de NG La Banda, junto a José Luis Cortés. En 2001 se unió a Los Van Van y se convirtió en su voz femenina hasta 2017.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.