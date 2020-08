Policía cubana decomisa más de 100 quintales de arroz por denuncias de vecinos

La policía cubana decomisó más de 100 quintales de arroz a un ciudadano en en Sancti Spíritus tras recibir las denuncias de los vecinos, informó la televisión policial en sus habituales reportes sobre la persecución a las supuestas ilegalidades.

"Este es un caso que se conoce primeramente por llamadas al 106 a través de la población, donde nos informan que este ciudadano se viene dedicando a la venta ilegal de arroz y que se ampara en la tenencia de una combinada, en vínculos familiares, que sí son cooperativistas. Y procedemos de inmediato", dijo el teniente coronel José Luis Fonseca Sarmientos, jefe del Ministerio del Interior (MININT) en el municipio espirituano La Sierpe.

Los oficiales del MININT ocuparon más de 60 quintales de arroz en cáscara, "se ve que está fresco, prácticamente recién cortado" y más de 50 quintales "ya listos para el consumo", detalló el teniente coronel Fonseca.

El implicado en el delito no fue identificado en el reporte estatal, donde se agrega que en junio vendió más de 41 quintales de arroz molinado "de procedencia ilícita" a otra persona.

"Tiene el antecedente de que se le ocupa a un individuo del municipio Cabaiguán en una camioneta, 41 quintales de arroz listo para el consumo. Aquel ciudadano declara que se lo compra a este individuo a razón de 1000 pesos (CUP) cada quintal. O sea, obtuvo por esta vía 41 000 pesos", agregó el oficial del MININT.

La policía investiga la procedencia de ese arroz porque el sospechoso no es miembro de la cooperativa local que produce arroz.

Adolfo Mariño Pacheco, presidente de la CCS Humberto Carmenate, aseguró que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre dónde salió. "Me enteré en el momento que me personé aquí porque incluso cuando me llamaron no me dijeron para lo que era", apuntó.

El arroz decomisado fue entregado a una empresa local y ahí decidirán su destino, agregó el periodista estatal.

Entre los comentarios en YouTube, hay cubanos que señalan que "los policías tienen tremenda hambre, siguen arrasando con todos los pequeños agricultores y con el que tenga un poco de comida", "ahora ese arroz lo venden en las nuevas tiendas en dólares americano y los que no tienen familiares en el imperio no lo pueden comprar y el pueblo de a pie no lo ve por ningún lado" y "eso es un montaje para que el pueblo crea que está así por culpa de los los acaparadores".

Otros felicitaron al MININT por su lucha contra las ilegalidades en un país donde el salario medio en 2019 fue de apenas unos 35 dólares al mes, 879 pesos cubanos en la moneda local, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus en Cuba, la televisión estatal emite estos operativos policiales, que según el gobernante designado Miguel Díaz-Canel llegaron para quedarse.