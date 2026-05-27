La agarraron con sal en la mano: decomisan a Mipyme más de 1,400 paquetes en Pinar del Río

Sal del mercado estatal terminó en una Mipyme de Pinar del Río: decomisan 1,402 paquetes Foto © Collage Facebook/De Canallas y sus Canalladas

Vídeos relacionados:

Las autoridades cubanas decomisaron 1,402 paquetes de sal de un kilogramo a la Mipyme LuZoo SURL, ubicada en los almacenes de la fábrica de refrescos La Jupiña, en Pinar del Río, según publicó en Facebook el perfil «De Canallas y sus Canalladas», identificado como vocero del Ministerio del Interior (MININT).

El operativo fue ejecutado de forma conjunta por fuerzas especializadas del MININT e Inspectores de Comercio de la provincia. Durante la intervención se ocuparon 35 sacos de sal común de la marca «Caribeña» —sal yodada de consumo básico— que, según las autoridades, habían sido adquiridos ilegalmente desde un mercado estatal en La Habana para ser revendidos a la población.

El dueño de la Mipyme recibió una multa de 84,000 pesos cubanos y el transportista involucrado, una de 16,000 pesos.

La sal decomisada fue entregada al Hospital Provincial León Cuervo Rubio, al Hospital Abel Santamaría Cuadrado y al Hogar de Ancianos Provincial de Pinar del Río.

Lo que el comunicado del MININT presenta como un triunfo moral del Estado omite el contexto que explica por qué ocurren estos casos: la sal ha desaparecido de los mercados estatales cubanos y el sistema de distribución de la canasta básica la entrega apenas cada tres meses, un paquete para hogares de hasta cuatro personas y ninguno para núcleos de dos o menos.

Esa escasez estructural es precisamente la que disparó el precio de la sal hasta los 300 pesos cubanos por bolsa en el mercado informal de Pinar del Río, generando el incentivo para que actores con acceso a canales mayoristas, como las Mipymes, adquieran productos básicos para revenderlos con ganancia.

El régimen criminaliza a los intermediarios, pero no toca las causas del desabastecimiento que los crea.

El perfil «De Canallas y sus Canalladas» difundió el operativo con un lenguaje cargado de consignas y banderas cubanas, exaltando la delación ciudadana como virtud cívica.

«Este hecho demuestra que sí se puede actuar contra las ilegalidades cuando existe denuncia popular y voluntad de enfrentar los abusos», reza el texto, que también llama a los cubanos a tener «más conciencia, más honestidad y más responsabilidad social», apuntó el vocero del régimen.

Este tipo de publicaciones busca presentar al Estado como defensor del pueblo frente a los «especuladores», mientras silencia que la escasez que alimenta esa especulación es producto directo de 67 años de políticas del propio régimen.

No es la primera vez que se documentan casos similares.

En julio de 2023, una red de trabajadores fue arrestada por sustraer alimentos de primera necesidad —incluida sal— de almacenes estatales para venderlos en el mercado informal.

Este mes, otro operativo similar involucró a una Mipyme en Bauta con traslado de carne de res, langostas y pescado hacia ese mismo mercado.

Mientras el régimen multiplica los operativos de decomiso y las multas, el sistema de distribución que genera la escasez permanece intacto.