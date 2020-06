Gloria Estefan comparte un divertido video de su madre rapeando para recordarla a tres años de su muerte

La cantante cubana Gloria Estefan quiso recordar a su madre a tres años de su muerte con un divertido video en el que la señora aparece rapeando en español y en inglés junto a su nieta Emily, hija de Gloria y Emilio.

"Hoy hace tres años que se nos fue pero ¡JAMÁS será olvidada! Te quiero, mami y te extraño MUCHO!", escribió Gloria.

En el video, aparecen la madre de la cantante, que también se llamaba Gloria y cariñosamente le decían Rapuela, y Emily Estefan que marca el beat para que su abuela presuma sus dotes para el rap.

"Rapuela está de fiesta, me brota la alegría...me fui pa’l hospital y me cambiaron las bujías...mi válvula es de vaca, pero no digo muu...si comienzo a dar leche le voy a meter un SUE (demanda)", rapea la señora, que inmediatamente después, hizo lo mismo pero en inglés.

Gloria Fajardo falleció el 13 de junio de 2017 a los 87 años, tras permanecer hospitalizada 33 días. Se ganó el nombre de Rapuela por sus divertidos raps, que siempre hizo de manera cómplice con su nieta Emily.

"La extrañaré cada momento de cada día y le doy gracias por haber sido una increíble madre, mujer y modelo a seguir para tantas personas. Gracias por todo el amor que enviaron y por las oraciones y los mensajes que llenaron nuestros corazones y nos acompañaron en este momento tan difícil", escribió Gloria tras conocerse la noticia de la muerte de su madre.