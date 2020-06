Gloria Estefan publica un adelanto de "Cuando hay amor", la primera canción de su nuevo disco

La cantante cubana Gloria Estefan dio un pequeño adelanto de su tema Cuando hay amor, que se estrenará el 12 de junio en todas las plataformas.

En un fragmento del videoclip, se ve a Gloria bailando en la playa con mujeres afroamericanas con coloridas faldas y pañuelos en sus cabezas y dijo que la canción "es un tributo al poder que tiene el amor para enriquecer nuestras vidas y elevar nuestros espíritus".

Cuando hay amor es el primer sencillo de su nuevo álbum Brazil 305, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de agosto, y está dedicado a "toda clase de amor, especialmente el que debemos tener el uno para el otro" porque todos "llevamos el mismo nombre...humanos".

"Creo firmemente en que la vida es lo que sucede mientras tratamos de hacer planes. Yo iba a grabar este disco hace 3 años pero mi mami se enfermó y se nos fue de este mundo y yo no encontraba la forma de poder cantar", contó Gloria, que dijo estar entusiasmada de poder compartir finalmente el nuevo álbum con todos sus seguidores.

Cuando hay amor será el tercer estreno musical de Gloria durante la pandemia de coronavirus. La cantante lanzó Put On Your Mask (Ponte tu máscara), un llamado de consciencia con humor, acompañado de un divertido videoclip, y We Needed Time (Necesitábamos tiempo), una emotiva canción para invitar a la reflexión sobre la actual crisis que vive el mundo y lo bueno que podemos sacar de ella.