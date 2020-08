Cubana enferma de cáncer recibe pasaporte para tramitar la visa humanitaria a EE.UU.

Claudia Díaz Martínez, una cubana de 32 años, recibió un pasaporte para poder viajar a Estados Unidos a recibir tratamiento, luego de que las autoridades del régimen amenazaran con no dejarla salir de la isla y pusieran diversas trabas a la entrega del documento.

Díaz es madre de dos hijos y se encuentra ingresada en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, en La Habana, desde el 20 de abril pasado.

Presenta un cuadro asociado al cáncer que incluye una osteomielitis por causa de una bacteria que no le habrían tratado a tiempo y para la cual el médico recomendó aplicar “miel y agua con sal en la parte afectada” ante la escasez de antibióticos. La mujer contrajo la bacteria Pseudomona tras una operación.

El esposo de la paciente, Emilio Milián Socorro, comentó a Diario Las Américas que también recibió un pasaporte para acompañar a Díaz Martínez en su eventual plan de recuperación en Estados Unidos, gracias en buena medida a gestiones que desde Miami lleva a cabo el abogado de inmigración Willy Allen. Ahora solo les faltaría la obtención de la visa.

Milián Socorro expuso con anterioridad que habían recibido amenazas por parte de la Seguridad del Estado tras pedir ayuda y denunciar la negligencia médica que había sufrido su esposa.

La campaña para traer a Díaz Martínez a Estados Unidos cuenta con el respaldo del congresista Mario Díaz-Balart, el médico internista Alfredo Melgar y el propio abogado Willy Allen, al igual que una organización que lucha contra el cáncer y otros profesionales en diferentes áreas.

Allen indicó semanas atrás que, a cambio de una visa humanitaria, como se había planteado al inicio de la campaña, es “mucho más rápido el trámite de visa B-2 de emergencia” para trasladar a Díaz Martínez a Estados Unidos. De ahí que ordenara a su equipo de colaboradores trabajar con ese propósito.

La oficina del legislador Díaz-Balart también inició por su parte las gestiones pertinentes para agilizar el proceso de visados a la pareja, mientras que familiares de Milián Socorro ya tienen “todo listo”, según dijo, “para recibirnos en la ciudad de Tampa, Florida”.

“Estamos dispuestos a viajar a cualquier país que nos conceda un visado; nosotros lo que queremos es que se atienda y se cure, cuanto antes”, había dicho el marido de la paciente a CiberCuba, a finales de mayo.

De acuerdo con Milián Socorro, la joven “continúa ingresada, aunque se ve mejoría, [pero] lo que más me preocupa es la osteomielitis y los nódulos que tiene en el pulmón, que aquí en Cuba no los pueden estudiar para saber qué es”. “El jueves le hacen un TAC para ver cómo anda todo”, explicó.

En otro momento, denunció haber sido amenazado por una supuesta funcionaria del Ministerio de Salud Pública. Esta le dijo que iba a hacer gestiones para que le impusieran a él una multa por supuestamente negarse a usar su mascarilla contra el coronavirus dentro de la habitación en la que se encuentra su esposa.

En junio, Milián había vuelto a pedir en redes sociales ayuda para su compañera sentimental. “Es difícil ver a la mujer que amas como cada día se deteriora más su organismo. Hace unos minutos se repitió el mismo episodio de mi última publicación. Ya no hay antibiótico que a mi esposa no le dé una reacción adversa”, lamentó en Facebook.

“Que Dios tenga misericordia. Mi esposa cada día está peor, solo un milagro, solo un milagro. No puedo escribir más mis lágrimas no me dejan. Dios ayúdanos. Por favor te lo suplico. Realiza el milagro”, expresó en la emotiva publicación.