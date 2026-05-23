China dona 15 mil toneladas de arroz a Cuba

Vídeos relacionados:
Un buque con 15,000 toneladas de arroz donado por China arribó este sábado a la terminal Haiphong del Puerto de La Habana, en lo que el régimen cubano y los medios oficiales presentaron como un «gesto de solidaridad» del gobierno chino.
El cargamento es el primero de un donativo total de 60,000 toneladas que llegará de forma gradual a la Isla, según informó Cubavisión Internacional.
Betsy Díaz Velázquez, titular del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), señaló que las primeras 15,000 toneladas serán distribuidas en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, beneficiando a 9 millones 600 mil consumidores, así como a instituciones de educación y salud.
Este donativo de 60,000 toneladas fue aprobado en enero de 2026 por el presidente chino Xi Jinping como parte de un paquete de ayuda de emergencia que también incluyó una asistencia financiera de 80 millones de dólares destinada a equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes.
Sumado a un primer compromiso de 30,000 toneladas anunciado también en enero, el total de arroz comprometido por China asciende a 90,000 toneladas.
Los envíos comenzaron en marzo de 2026. El 26 de ese mes, el buque Loyalty Hong llegó a La Habana con 15,600 toneladas en el primer desembarco del paquete de 60,000 toneladas.
La distribución del arroz chino ya alcanzó varias provincias: cuatro libras por consumidor en Mayabeque desde el 4 de abril, cinco libras en Camagüey desde el 15 de abril, y el grano llegó también a Las Tunas y otras provincias desde el 25 de abril.
La ayuda llega en medio de una grave crisis alimentaria que el propio régimen ha reconocido públicamente. En 2025, la libra de arroz llegó a costar más de 300 pesos cubanos en el mercado informal, y superó los 350 pesos en algunas zonas de La Habana.
La dependencia de importaciones para garantizar el alimento más básico de la dieta cubana ha generado retrasos sistemáticos en la distribución. La propia ministra Díaz Velázquez lo admitió en mayo de 2024: «Es muy difícil manejar los tiempos cuando usted depende solamente de las importaciones».
China ya había donado arroz a Cuba en años anteriores —5,000 toneladas en 2021—, pero el volumen comprometido en 2026 es notablemente mayor y refleja el profundo alineamiento político entre ambos gobiernos, mientras la dictadura cubana atraviesa la peor crisis económica en décadas tras 67 años de modelo comunista.
La Embajada china en Cuba aprovechó los envíos para reiterar su respaldo político al régimen y llamar a Washington a levantar el embargo, prometiendo seguir apoyando a La Habana «en la medida de nuestras posibilidades y a nuestra manera».
Preguntas Frecuentes sobre la Donación de Arroz de China a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántas toneladas de arroz ha donado China a Cuba en 2026?
China ha comprometido un total de 90,000 toneladas de arroz para Cuba en 2026. Esto incluye un donativo inicial de 30,000 toneladas y un paquete de asistencia adicional de 60,000 toneladas.
Publicidad
¿Cómo se está distribuyendo el arroz donado por China en Cuba?
El arroz se está distribuyendo de forma gratuita en todas las provincias del país y en el municipio especial Isla de la Juventud, beneficiando a 9 millones 600 mil consumidores e instituciones de educación y salud. La cantidad distribuida varía por provincia, como cuatro libras por consumidor en Mayabeque y cinco libras en Camagüey.
Publicidad
¿Cuál es el impacto de las donaciones de arroz en la crisis alimentaria de Cuba?
Las donaciones de arroz de China ayudan a aliviar temporalmente la presión sobre el abastecimiento, pero la crisis alimentaria en Cuba sigue siendo grave. La isla depende en gran medida de las importaciones debido a la caída de la producción interna de alimentos, lo que genera escasez y precios altos en el mercado informal.
Publicidad
¿Qué otras ayudas ha proporcionado China a Cuba además del arroz?
Además del arroz, China ha aprobado una asistencia financiera de 80 millones de dólares destinada a la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes en Cuba. Esta asistencia forma parte de un paquete de ayuda de emergencia aprobado en enero de 2026.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante las donaciones de arroz?
Aunque las donaciones de arroz son bienvenidas, muchos cubanos critican la dependencia del país de la ayuda externa y destacan la necesidad de resolver los problemas estructurales que afectan la producción interna de alimentos. La situación genera frustración y descontento, reflejados en comentarios en redes sociales.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.