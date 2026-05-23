China dona 15 mil toneladas de arroz a Cuba

Vídeos relacionados:

Un buque con 15,000 toneladas de arroz donado por China arribó este sábado a la terminal Haiphong del Puerto de La Habana, en lo que el régimen cubano y los medios oficiales presentaron como un «gesto de solidaridad» del gobierno chino.

El cargamento es el primero de un donativo total de 60,000 toneladas que llegará de forma gradual a la Isla, según informó Cubavisión Internacional.

Betsy Díaz Velázquez, titular del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), señaló que las primeras 15,000 toneladas serán distribuidas en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, beneficiando a 9 millones 600 mil consumidores, así como a instituciones de educación y salud.

Este donativo de 60,000 toneladas fue aprobado en enero de 2026 por el presidente chino Xi Jinping como parte de un paquete de ayuda de emergencia que también incluyó una asistencia financiera de 80 millones de dólares destinada a equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes.

Captura de Facebook

Sumado a un primer compromiso de 30,000 toneladas anunciado también en enero, el total de arroz comprometido por China asciende a 90,000 toneladas.

Los envíos comenzaron en marzo de 2026. El 26 de ese mes, el buque Loyalty Hong llegó a La Habana con 15,600 toneladas en el primer desembarco del paquete de 60,000 toneladas.

La distribución del arroz chino ya alcanzó varias provincias: cuatro libras por consumidor en Mayabeque desde el 4 de abril, cinco libras en Camagüey desde el 15 de abril, y el grano llegó también a Las Tunas y otras provincias desde el 25 de abril.

La ayuda llega en medio de una grave crisis alimentaria que el propio régimen ha reconocido públicamente. En 2025, la libra de arroz llegó a costar más de 300 pesos cubanos en el mercado informal, y superó los 350 pesos en algunas zonas de La Habana.

La dependencia de importaciones para garantizar el alimento más básico de la dieta cubana ha generado retrasos sistemáticos en la distribución. La propia ministra Díaz Velázquez lo admitió en mayo de 2024: «Es muy difícil manejar los tiempos cuando usted depende solamente de las importaciones».

China ya había donado arroz a Cuba en años anteriores —5,000 toneladas en 2021—, pero el volumen comprometido en 2026 es notablemente mayor y refleja el profundo alineamiento político entre ambos gobiernos, mientras la dictadura cubana atraviesa la peor crisis económica en décadas tras 67 años de modelo comunista.

La Embajada china en Cuba aprovechó los envíos para reiterar su respaldo político al régimen y llamar a Washington a levantar el embargo, prometiendo seguir apoyando a La Habana «en la medida de nuestras posibilidades y a nuestra manera».