Influencer cubana sorprende a una familia vulnerable con un regalo muy especial

La influencer cubana Lauren Daniela (@laurenlotti_) conmovió a miles de personas al documentar cómo, gracias a las donaciones de sus seguidores, pudo regalarle una cama a una familia vulnerable que llevaba días durmiendo en el piso en Cuba.
El reel publicado el pasado jueves muestra el proceso completo: la búsqueda del colchón, el traslado en una carretilla familiar y la entrega a una madre mayor y sus dos hijos, quienes habían tenido que quemar su cama anterior por una infestación de chinches.
«Fue difícil llegar, pero lo que pasó al final nos hizo llorar a todos. Hoy gracias a ustedes, la familia humilde que les mostré que estaba durmiendo en el piso porque quemaron la cama por los chinches, tendrá una gran sorpresa», relató Lauren al inicio del video.
Tras buscar opciones que superaban los 200 dólares, la joven encontró una cama por 38,000 pesos cubanos, equivalente a 70 dólares, una cifra que en Cuba representa más de diez salarios mínimos mensuales.
El traslado de la cama se realizó en una carretilla construida por el abuelo de Lauren, que la familia usa a diario para cargar agua y carbón.
«Esta carretilla que hizo mi abuelito lo mismo se usa para cargar agua, buscar carbón y hasta trasladamos a mi hermanito cuando tenía hepatitis», contó la influencer con modestia.
Al recibir el regalo, la anciana beneficiada reaccionó con emoción: «Gracias Señor, y a todos ustedes que nos han ayudado. Y que Dios las bendiga a ustedes. Y que Dios siempre los cuide. Siempre de cosas buenas, siempre que sea bueno».
Lauren fue enfática en atribuir el mérito a su comunidad: «En Cuba hasta el sueño tiene precio. (...) Gracias por hacer esto posible. Esto lo hicieron ustedes».
El video generó una ola de solidaridad en los comentarios, con cientos de seguidores preguntando cómo podían contribuir a futuras ayudas, incluso desde México y otros países.
«Mi gente hermosa, hoy gracias a ustedes le devolvimos el sueño digno a una familia. Gracias por ayudarnos a ayudar. Besitos, los quiero», cerró Lauren en el video, en una frase que resume el espíritu solidario que ha convertido su perfil en un referente de ayuda humanitaria desde adentro de la isla.
Preguntas frecuentes sobre las acciones solidarias de influencers cubanos
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Lauren Daniela y qué acciones solidarias ha realizado en Cuba?
Lauren Daniela es una influencer cubana que ha utilizado su plataforma en redes sociales para realizar acciones solidarias en Cuba, como regalar camas a familias vulnerables y entregar alimentos y artículos de primera necesidad a ancianos. Estas acciones son posibles gracias a las donaciones de sus seguidores.
Publicidad
¿Cuál fue el impacto del video de Lauren Daniela sobre la entrega de una cama a una familia?
El video generó una ola de solidaridad en los comentarios, con muchos seguidores interesados en saber cómo podían contribuir a futuras ayudas. La historia de la familia que recibió la cama conmovió a miles de personas, resaltando las duras condiciones de vida en Cuba y la importancia de la ayuda comunitaria.
Publicidad
¿Cómo ha influido TikTok en la ayuda comunitaria en Cuba?
TikTok se ha convertido en un canal informal de solidaridad en Cuba, permitiendo a creadores de contenido recibir donaciones que se transforman en ayuda directa para los más necesitados. La plataforma ha facilitado que acciones solidarias se visibilicen y multipliquen, como el caso de Lauren Daniela, quien ha utilizado los fondos recaudados para mejorar las condiciones de vida de muchas personas en situación de vulnerabilidad.
Publicidad
¿Qué desafíos enfrentan las familias cubanas para acceder a bienes básicos?
Las familias cubanas enfrentan múltiples desafíos para acceder a bienes básicos debido a la crisis económica del país, que ha resultado en escasez de productos, altos costos y salarios insuficientes. Bienes como camas, herramientas o electrodomésticos se han convertido en artículos de lujo para muchas familias, quienes dependen de la ayuda externa para obtenerlos.
Publicidad
¿Cómo contribuyen las redes sociales a paliar la crisis en Cuba?
Las redes sociales han jugado un papel crucial en conectar a la diáspora cubana y a ciudadanos dentro del país con causas solidarias, permitiendo la recaudación de fondos y la organización de ayudas directas. Estas plataformas facilitan el intercambio de recursos y el apoyo a quienes más lo necesitan, supliendo en parte la falta de respuesta estatal a las necesidades básicas de la población.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.