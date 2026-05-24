Influencer cubana sorprende a una familia vulnerable con un regalo muy especial

La influencer cubana Lauren Daniela (@laurenlotti_) conmovió a miles de personas al documentar cómo, gracias a las donaciones de sus seguidores, pudo regalarle una cama a una familia vulnerable que llevaba días durmiendo en el piso en Cuba.

El reel publicado el pasado jueves muestra el proceso completo: la búsqueda del colchón, el traslado en una carretilla familiar y la entrega a una madre mayor y sus dos hijos, quienes habían tenido que quemar su cama anterior por una infestación de chinches.

«Fue difícil llegar, pero lo que pasó al final nos hizo llorar a todos. Hoy gracias a ustedes, la familia humilde que les mostré que estaba durmiendo en el piso porque quemaron la cama por los chinches, tendrá una gran sorpresa», relató Lauren al inicio del video.

Tras buscar opciones que superaban los 200 dólares, la joven encontró una cama por 38,000 pesos cubanos, equivalente a 70 dólares, una cifra que en Cuba representa más de diez salarios mínimos mensuales.

El traslado de la cama se realizó en una carretilla construida por el abuelo de Lauren, que la familia usa a diario para cargar agua y carbón.

«Esta carretilla que hizo mi abuelito lo mismo se usa para cargar agua, buscar carbón y hasta trasladamos a mi hermanito cuando tenía hepatitis», contó la influencer con modestia.

Al recibir el regalo, la anciana beneficiada reaccionó con emoción: «Gracias Señor, y a todos ustedes que nos han ayudado. Y que Dios las bendiga a ustedes. Y que Dios siempre los cuide. Siempre de cosas buenas, siempre que sea bueno».

Lauren fue enfática en atribuir el mérito a su comunidad: «En Cuba hasta el sueño tiene precio. (...) Gracias por hacer esto posible. Esto lo hicieron ustedes».

El video generó una ola de solidaridad en los comentarios, con cientos de seguidores preguntando cómo podían contribuir a futuras ayudas, incluso desde México y otros países.

«Mi gente hermosa, hoy gracias a ustedes le devolvimos el sueño digno a una familia. Gracias por ayudarnos a ayudar. Besitos, los quiero», cerró Lauren en el video, en una frase que resume el espíritu solidario que ha convertido su perfil en un referente de ayuda humanitaria desde adentro de la isla.