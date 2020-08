Descemer Bueno a Díaz-Canel: “Tú no eres más importante que ninguna de la gente que va a mis conciertos”

El cantautor cubano Descemer Bueno aseguró ser el único cubano que ha tenido a Díaz-Canel sentado entre el público del teatro Karl Marx de La Habana, sin destacar la presencia del gobernante.

“Ni te saludé ni dije nada de ti. Como si tú no estuvieras porque tú no eres más importante que ninguna de la gente que va a mis conciertos”, manifestó.

Durante una trasmisión directa vía Facebook, Descemer Bueno volvió a mostrar su inconformidad con el gobierno, a partir de unos hechos que tuvieron lugar en una propiedad suya dentro de la isla.

El artista contó que había adquirido una finca en 2010 “cuando nadie lo conocía porque todavía no me subía a los escenarios”. Según dijo, por ese entonces las autoridades cubanas irrumpieron en su casa, “un camión de gente” pidiendo explicaciones de la propiedad.

“Rompieron el candado, mientras estaba tocando para cantarle a mi pueblo”, dijo. “Ustedes son una partida de descarados”, expresó en otro momento.

De igual manera, habló de su experiencia al ser discriminado como artista por residir fuera del archipiélago. “Pero había gente de Cuba que no le gustaba que viniera alguien de Miami a cantarle a la gente de la isla”, comentó.

“Me lo hicieron imposible”, dijo. “No me da la gana de que no me dejen tocar en mi país”, expuso más adelante. Descemer Bueno señaló que Orlando Vistel se empeñó en no dejarlo mostrarse en los escenarios cubanos.

Vistel fungía como presidente del Instituto Cubano de la Música (ICM) por aquellos años hasta ser sustituido del cargo en 2017. “Venían gente de España y otros países y sí los aprobaba”, denunció el cantautor sobre la actitud del funcionario.

“Puertas cerradas para que yo no pudiera tocar nunca en Cuba. Nunca me diste la cara, siempre me ponías a tu secretaria”, dijo. Para Descemer Bueno, la postura del presidente del ICM denotaba racismo. “Para eso tienen a Vistel y a Esteban Lazo, para que nos cierren las puertas a todos los negros”, enfatizó.

Luego volvió sobre el asunto de su propiedad en Cuba y las acometidas de las autoridades del régimen, de quienes dijo que se creían “los dueños de la Tierra”. “En abril (de 2020) volvieron a mandarme una guagua llena de policías. Dijeron a las personas que estaban ahí que tenían que recoger todo e irse, y que no querían oír explicaciones de nadie”, declaró.

“No les tengo miedo a ustedes”, expuso. “Ustedes no me van a poder tocar ni hacer nada y lo que hagan, pues lo harán delante de la opinión pública mundial”, añadió.

Asimismo, advirtió: “Yo me monto en un yate y voy para allá Espérenme porque voy a ir, a reclamar lo que es mío que es mi país. Y si tengo que dar machete en la calle, voy a dar machete en la calle”.

Hace unos días, el cantautor arremetió contra el gobierno de Cuba y los llamó delincuentes y racistas. “A mí quítenme de las radio, de la televisión, yo sí sigo diciendo abajo el bloqueo, pero abajo el gobierno de Cuba, abajo todos los racistas del gobierno de Cuba, abajo con ellos, ustedes son los que más han robado toda la vida, una partida de delincuentes todos, racistas de mierda”, expresó en redes sociales.