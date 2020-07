Descemer Bueno dice que los cubanos merecen mucho más: "El pueblo se siente tan decepcionado como yo"

El músico cubano Descemer Bueno dijo a través de sus redes sociales que los cubanos merecen mucho más.

"No están pensando para el pueblo. El pueblo se siente tan decepcionado como yo con ese tipo de decisiones que están tomando", sostuvo.

Descemer se refirió a que hay una tristeza muy grande por lo que está pasando en Cuba. Según dijo, la gente merece ser respetada "merece que no venga ningún militar o policía a decirle a la gente que tengo en mi casa que se tienen que ir".

"No podemos tolerar la falta de respeto", indicó. "No podemos seguir siendo un pueblo que no se siente para nada conforme con los salarios y con muchísimas cosas más".

El cantautor también habló en su directa de las nuevas tiendas en dólares para las recaudación de divisas que el gobierno cubano acaba de abrir como medida ante la crisis económica.

"A ninguno de nosotros nadie nos preguntó si queríamos tener tiendas en dólares ahora. Creo que se nota un gran divorcio entre el gobierno y el pueblo de Cuba", agregó.

"No podemos seguir aceptado cosas que nadie nos pregunta", dijo Descemer.

También aludió que es un grave error que se continúa cometiendo el de no contar con el pueblo de Cuba. "No podemos seguir así".

"Necesitamos más cariño para nuestro pueblo, más amor", dijo. "Cuba nos pertenece a todos", añadió.

Descemer reiteró que no tiene nada en contra de su pueblo, "todo lo que tengo es a favor del pueblo".

Incluso le dijo a sus seguidores y a los cubanos en general que cuando quieran decirle algo "a los políticos, a los que nos tienen como estamos, díganselo a ellos, a los culpables, nosotros no somos culpables de nada".

Descemer además dijo que el gobierno de Cuba tiene que dialogar con los intelectuales, y que debe haber una representación del pueblo a la hora de tomar decisiones.

"El concepto de pueblo nunca ha existido en Cuba. Si pudiera existir fuera a través de un diálogo con mucha apertura", sostuvo.

Recientemente Descemer Bueno dijo que ha tomado la decisión de en un futuro no muy lejano bajarse para siempre de los escenarios y enfocar su carrera en su faceta como compositor por el bien de sus hijos.

"Yo tengo dos hijos, la vida me ha puesto en la difícil situación de ser el padre y la madre, porque no cuento con la madre ni con la tía de la madre, porque mis hijos no existen para ellos, solo existen para mi. Me da una pena tan grande no poder estar ahí mañana para ellos", dijo, al sentirse conmovido por la muerte del joven reguetonero El Dany.

El fin de semana Descemer presentó una nueva versión del tema "No debí no dejarte sola", con la inclusión de dos populares cantantes de la isla del género urbano: Michael Sierra Miranda (El Micha) y Yosdany Jacob Carmenates (Jacob Forever).