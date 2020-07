Descemer Bueno anuncia que dejará los escenarios: "Ese mundo artístico lo voy a dejar, no merece la pena"

El cantautor cubano Descemer Bueno compartió un vídeo en directo en su perfil de Facebook en el que habló abiertamente de varios temas, en especial, acerca de la trágica muerte del reguetonero cubano Daniel Muñoz (El Dany) y sobre cómo le ha afectado esta irreparable pérdida hasta el punto de influir en su futuro dentro de la música.

El artista comenzó alegando que ésta ha sido "una semana, dura e inesperada" tras recibir la "noticia devastadora" de la partida de El Dany, ya que "uno nunca está preparado" para este tipo de incidentes.

En memoria del reguetonero, Descemer recordó un importante proyecto que planeó sacar a la luz junto al dúo del fallecido, Yomil y El Dany, y que además contaba con la participación del famoso cantante español Enrique Iglesias.

"Hace tres años, en 2017, comenzamos a hacer una canción con Yomil y El Dany y Enrique", "Enrique me mandó la idea y yo había conocido a los chicos (Yomil y El Dany), habíamos empezado a hacer la canción de Química", "Les mandé la idea y ellos me mandaron una para atrás, a Enrique le encantó y quedó impresionado", "Luego nunca se logró concretar, pero ahí está la idea y la compartiré algún día cuando le pida permiso a Enrique", contó.

Seguidamente, Descemer explicó que por respeto a El Dany, muchos artistas de la isla habían dejado de poner post de sus trabajos en las redes sociales. Sin embargo, a su pesar, mañana tenía que hacer una excepción porque tenía programado el estreno de una versión con Jacob Forever y El Micha de su tema No debí dejarte sola de la mano de su compañía Sony Music Latinoamérica.

A continuación, el cantautor comenzó a hacer alusión a cómo le han afectado tanto en lo personal como en lo profesional todas las acusaciones hacia su persona que ha recibido durante el último año debido a sus afirmaciones.

"La carrera de artista para los cubanos es lo más duro que hay, lo más difícil, por muchísimas razones, porque vivimos verdaderamente en medio de un fuego entre los cubanos de Cuba que no están haciendo las cosas como las tienen que hacer y los cubanos de acá (Miami), que a mi juicio dejan mucho de desear. En realidad somos víctimas de un fuego cruzado que no es de ahora, es de toda la vida", comentó.

Sobre ese "fuego cruzado" Descemer puso como ejemplo a Yomil y El Dany, tanto por la censura en Cuba, como por todo lo que trajo consigo su visita a Miami. En su lugar, el cantante quiso regalar unas palabras de admiración y reconocer "el gran esfuerzo" y la "fuerza de voluntad" que siempre mostraron los jóvenes pese a las críticas y las polémicas.

"Ahora la gente lo ve fácil, esos muchachos lo que han tenido que sufrir no fue poco, eso fue lo que me hizo acercarme a ellos, porque sé que cuando alguien llega a donde llegaron ellos, es que han sabido enfrentarse a todo", expresó.

Sin embargo, Descemer comentó que lo ocurrido a El Dany le ha "hecho reflexionar" y ha tomado la decisión de un futuro no muy lejano bajarse para siempre de los escenarios y enfocar su carrera en su faceta como compositor por el bien de sus hijos.

"A raíz de lo que le ha pasado a El Dany yo he reflexionado muchísimo y ese mundo artístico, ese de estar arriba de los escarnios lo voy a dejar, no merece la pena", "Yo tengo dos hijos, la vida me ha puesto en la difícil situación de ser el padre y la madre, porque no cuento con la madre ni con la tía de la madre, porque mis hijos no existen para ellos, solo existen para mi. Me da una pena tan grande no poder estar ahí mañana para ellos", confesó.

Descemer habló también acerca de cómo en los últimos tiempos muchas personas de Miami se han dedicado a empañar su carrera y a hundirle como artista, algo que cuando era simplemente compositor nunca ocurrió.

Ademas, que pese a que hace 20 años eligió Estados Unidos para comenzar una nueva vida, no le ha resultado nada fácil. De ahí que ha tomado la decisión de que cuando acabe con todos los compromisos que tiene pendientes, se dedicará a cuidar de sus hijos y a componer.

"Mi vida como compositor no tenía estos pesares, la verdad. Ahora tengo muchos compromisos, tengo 49 años y a los 48 vino Sony a firmarme, tuve una suerte brillante, pero yo quiero darle a mis hijos un futuro, atención, amor, quiero estar ahí", dijo entre lágrimas. "Es muy duro estar en este fuego", añadió.

A continuación, te dejamos la emisión en directo al completo:

